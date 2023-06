Absturz zweier Paragleiter

Am 11.06.2023 gegen 15:30 Uhr kam es im Bereich Maurachfeld in Kitzbühel zu zwei Paragleit Unfällen.

Kitzbühel | Ein 47-jähriger deutscher Staatsangehöriger befand eigenen Angaben zufolge sich ca. 15 Meter oberhalb vom Landeplatz Maurachfeld als die rechte Seite des Gleitschirmes einklappte. Er versuchte dies zu korrigieren und auszulenken. Unmittelbar danach klappte dem Deutschen die linke Seite seines Gleitschirmes ein und die Seile verhängten sich. Aufgrund dessen kam der 47-Jährige in einen Spiralflug und stürzte ca. 15 Meter auf eine Wiese. Dort blieb er mit Verletzungen unbestimmten Grades in einem Garten liegen. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus St. Johann i. Tirol eingeliefert.



Zeitgleich ereignete sich ein weiterer Paragleitunfall, bei dem sich ein 34-jähriger tschechischer Staatsbürger beim Landeanflug verletzte. Der Tscheche stieß dabei mit seinem rechten Bein auf einen harten Untergrund. Der 34-Jährige blieb mit Verletzungen schweren Grades in einem (anderen) Garten liegen. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungswagen ins Bezirkskrankenhaus St. Johann i. Tirol eingeliefert.

Bearbeitende Dienststelle: PI Kitzbühel