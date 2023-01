Absichtlich schwere Körperverletzung in St. Johann

St. Johann | In den frühen Morgenstunden des 5. Jänner 2023 kam es in einer Wohnung in St. Johann nach einer vorerst verbalen Auseinandersetzung zu Tätlichkeiten zwischen einer 31-jährigen Serbin und ihrem 31-jährigen bosnischen Lebensgefährten.

Nach den bisherigen Ermittlungen und Vernehmungen dürfte es nach übermäßigem Alkoholkonsums beider Beteiligter zu einem gegenseitigen Angriff gekommen sein, wobei der Mann die Frau getreten und gewürgt und die Frau dem Mann daraufhin eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben dürfte. Der Bosnier wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt.

Es folgen Anzeigen auf freiem Fuß.