Abseits des Platzes

Beim vergangenen Cupspiel zwischen dem FC Wacker Innsbruck und der Reichenau ging für Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Peter Seiwald ein großer Traum in Erfüllung.



Innsbruck |Gemeinsam mit seinem Sohn, Wacker-Präsident Hannes Rauch, Innsbrucks Neo-Bürgermeister Johannes Anzengruber und Cup-Sponsor Hannes Kerschdorfer durfte er vor tausenden Fans den Ehrenanstoß im Tivoli durchführen. Ein echter „once in a lifetime moment“, so Seiwald stolz. Foto: FC Wacker