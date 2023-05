Abschluss im Medicubus gefeiert

In der Gesundheits- und Krankenpflegeschule durften nach einem intensiven Ausbildungsjahr zehn Absolventen die Berufsberechtigung zur Pflegeassistenz entgegennehmen. Vier weiteren Auszubildenden steht ein Teil der Prüfung noch bevor.



St. Johann | Die Pflegeassistenzausbildung ist der erste Schritt auf der Pflegekarriereleiter und danach sind bis inklusive dem Bachelorstudium viele Wege offen. Als nächstes nehmen einige Pflegeassistentinnen und -assistenten die Möglichkeit der verkürzten Ausbildung zur Pflegefachassistenz in Angriff, die im Mai startet. Mit der Berufsberechtigung in der Pflegefachassistenz kann man den Bachelor-Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege unter Anrechnung nachgewiesener Kenntnisse sogar mit einer verkürzten Studiendauer absolvieren. Ab Herbst 2023 wird im Medicubus in St. Johann das Bachelorstudium erstmals angeboten.



„Wohnortnahes Studieren soll einer wesentlich größeren Bevölkerungsgruppe den Weg zu beruflichen Aufstiegschancen ebnen – auch im zweiten Bildungsweg. Durch die vielen negativen Schlagzeilen zum Gesundheitssystem leidet natürlich der Ruf des Pflegeberufes. Das ist unheimlich schade, weil es ein wunderschöner Beruf ist, sinnstiftend und mit vielen Entfaltungsmöglichkeiten,“ erläutert Schuldirektor Helmut Wallner. Beste Beispiele sind er selbst oder auch der Verwaltungsdirektor des Bezirkskrankenhauses St. Johann, Christoph Pfluger und Pflegedirektor Harald Sinnhuber. Alle drei arbeiteten nach ihrer Pflegeausbildung mehrere Jahre am Krankenbett, absolvierten ein berufsbegleitendes Studium und übernahmen dann Führungsverantwortung. Ihre jahrelangen Erfahrungen an der Basis sind dabei sehr wertvoll. KA

Bild: Absolventinnen der Pflegeassistenz mit einem Teil des Medicubusteams unter der Leitung von Helmut Wallner (hinten links) und Stellvertreterin Silvia Hirner (hinten 2. von rechts), Verwaltungsdirektor Christoph Pfluger (hinten Mitte) und Betriebsrat Christian Rass (hinten rechts). Foto: Claudia Egger