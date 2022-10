Abgängige Person in Kirchbichl aus dem Jahr 2021

„Seit dem 23. Oktober 2021 ist ein 79-jähriger Österreicher abgängig. Der gesundheitlich beeinträchtigte Mann wurde an diesem Tag um 14 Uhr zuletzt im Bereich Grattenbrücke in Kirchbichl gesehen. Ein Unfall wird befürchtet. Um Hinweise an die PI Wörgl (Tel. 059133/7221) wird ersucht.“

Alle bisher getätigten Ermittlungsmaßnahmen inklusive der bisher durchgeführten Veröffentlichungen sowie drei Zeugenaufrufe blieben ohne Erfolg. Es fehlt immer noch jede Spur von dem mittlerweile 80-jährigen Österreicher und seinem ebenfalls verschwundenen Pkw (einem blauen Audi TT mit Kufsteiner Kennzeichen, Bj 2005). Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Person auch im benachbarten Ausland aufhält bzw. aufgehalten hat. Die Polizei ersucht neuerlich Zeugen, die etwas zum Verschwinden des Mannes sagen können, sich beim LKA Tirol unter der Telefonnummer 059133 / 70-3333 zu melden. Foto: Privat

Auskünfte an: LKA Tirol - Tel. 059133/70-3333