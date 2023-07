Ab jetzt ein offizieller Einsiedler

„Bis heute war ich inoffizieller Einsiedler, ab heute Abend bin ich offizieller Einsiedler!“ Mit diesen Worten leitete der seit vergangenen September 2022 die Einsiedelei bewohnende Raimund von der Thannen die Einführung in seine Aufgabe ein.



St. Johann | Im Rahmen des Patroziniumsfestes der Einsiedelei am Sonntag, 2. Juli, wurde Raimund von der Thannen mit einer Gelöbnisformel und Segen von Pfarrer und Regionaldechant Erwin Neumayer in seine Aufgabe als Eremit in der hiesigen Einsiedelei Maria Blut zu St. Johann eingeführt.



Neben der örtlichen Feller-Schützenkompanie, die alljährlich zum Patroziniumsgottesdienst ausrücken, feierten Bürgermeister Stefan Seiwald, Vizebürgermeister Hubert Almberger, der Obmann des Tourismusverbandes Josef Grander, Pfarrgemeinderatsmitglieder, wie die Obfrau des PGR, Maria Egger, der Nachbarsfamilie Unterrainer und einer großen Schar von Mitfeiernden mit Dekan Erwin Neumayer und Priester Jayaraju Sondi den Festgottesdienst.



Nach der üblichen Ehrensalve durch die Feller-Schützenkompanie ging es zum gemütlichen Beisammensein auf dem Anwesen der Familie Unterrainer.

Bild: Priesterlicher Mitarbeiter Jayaraju Sondi, Raimund von der Thannen und Erwin Neumayer (von links). Foto: Erwin Neumayer