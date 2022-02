73,65 % für Bürgermeister Obermüller

Kirchdorf | Die politischen Kräfte in Kirchdorf haben sich verschoben. Die Liste des Bürgermeisters "Koasa Kraft = Zukunft Gerhard Obermüller & Team" hat die absolute Mehrheit verloren und stellt 7 statt bisher 8 Mandate im Gemeinderat. Gerhard Obermüller wurde jedoch mit 73,65 % als Bürgermeister klar bestätigt. Sein Gegenkandidat Ewald Dandler erreichte 26,35 % der Stimmen. "Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Unsere gute Arbeit hat sich ausgezahlt. Wir werden wieder mit allen Gruppierungen zusammenarbeiten", so Obermüller in einer ersten Stellungnahme.

Zweitstärkste Kraft im Gemeinderat wurde die "Unabhängige Gemeinschaftsliste - Team Hannes Steger" mit 4 Mandaten. Die "Gemeinsame Erpfendorfer Liste" stellt künftig 2 Gemeinderäte (Koppelung mit "Koasa Kraft"). Die neue "Vereinte Liste für Kirchdorf-Erpfendorf-Gasteig" erreichte 1 Mandat, die neugegründete MFG ebenfalls.

