60 Jahre Opel Sparer groß gefeiert

Über ein volles Haus und wunderschöne Begegnungen mit Wegbegleitern und Freunden des Unternehmens konnte sich Opel Sparer anlässlich der Feier zum 60-Jahr-Jubiläum freuen.



St. Johann | Das Fest war auch ein „Dank an die Kunden und unser Team“, wie Herbert Sparer betont. „Denn wenn wir keine treuen Stammkunden und tolle Mitarbeiter hätten, wären wir nicht, wo wir heute sind – das ist ein wesentlicher Baustein unseres Erfolgs.“ Angefangen hat alles „als Zwei-Mann-Betrieb“, erzählt Sparer, „wir wuchsen schließlich auf rund 50 Mitarbeiter über die Standorte verteilt an.“



Geschichte und Geschichten rund um 60 Jahre Opel bei Sparer wurden bei der Jubiläumsfeier am Samstag gerne ausgetauscht. Für Stimmung unter den insgesamt ca. 700 Besuchern sorgte die „Wildseeloderblos“, das leibliche Wohl kam mit Burger, Café-Bar und Cocktails nicht zu kurz. Auch für junge Besucher gab es viel zu entdecken, u. a. eine Carrera-Bahn sowie einen Rennsimulator. Ein weiteres Highlight war die Verlosung eines Steinbach-Bikes. KA

Bild: Name: Sparer. Herbert Sparer – in James-Bond-Manier präsentierten Senior- und Juniorchef die Marke Opel, die mittlerweile 60 Jahre am Standort St. Johann vertreten ist. Foto: Lutzmann