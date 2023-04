55 Prozent mehr offene Stellen

Am Arbeitsmarkt im Bezirk Kitzbühel gab es 2022 im Vorjahresvergleich 55 Prozent mehr offene Stellen. Die Wirtschaftskammer fordert die Politik auf, entlastende Maßnahmen umzusetzen. Lösungsvorschläge liegen auf dem Tisch, so WK-Bezirksobmann Peter Seiwald und WK-Präsident Christoph Walser.



Kitzbühel | Die Auswirkungen des Arbeits- und Fachkräftemangels stellen bereits viele Betriebe im Land vor enorme Herausforderungen. Das ging aus einer Umfrage des Market Instituts im Auftrag der WKÖ mit mehr als 3.000 Teilnehmern (1.000 Unternehmer, 2.000 Bürger) hervor. Aufgrund des demografischen Wandels wird sich die Problematik in den kommenden Jahren noch verschärfen.

Verbesserung in der Kinderbetreuung

Nach Einschätzung der Befragten lauten die Top 3 der sinnvollsten Maßnahmen zur Reduktion des Arbeitskräftemangels: 1. verbesserte Kinderbetreuung bzw. Ausbau der Kinderbetreuungszeiten (82 %); 2. mehr Beschäftigungsanreize für Arbeitslose (75 %); 3. Steuerbefreiung von Überstunden (72 %). Lösungsansätze, die nach Einschätzung von WK-Bezirksobmann Peter Seiwald auch im Bezirk Kitzbühel zu einer Linderung der gegenwärtigen Herausforderungen am Arbeitsmarkt führen würden.

Situation im Bezirk herausfordernd

Als besondere Herausforderung im Bezirk sieht Peter Seiwald zudem die hohen Lebenshaltungskosten. „Unzureichende Mobilitätslösungen und der teure Wohnraum halten junge Menschen davon ab, im Bezirk wohnhaft zu bleiben oder sich anzusiedeln. Dadurch kommen der heimischen Wirtschaft wertvolle Arbeitnehmer abhanden. Im Jahr 2022 gab es 1.167 offene, sofort verfügbare Stellen, was eine Steigerung von 55 Prozent zum Vorjahr bedeutet“, so der Bezirksobmann.

Anreize für Pensionisten schaffen

Es sei nicht hinzunehmen, dass die Arbeitsmarktreform im Dezember vergangenen Jahres einfach als gescheitert erklärt wurde, kritisiert der Kitzbüheler WK-Bezirksobmann. Es lagen ausgearbeitete Vorschläge auf dem Tisch, die etwa ein degressives Arbeitslosengeld oder die Einschränkung von Zuverdienstmöglichkeiten für Arbeitslose vorgesehen hatten. „Diese Maßnahmen würden einen deutlichen Beschäftigungsimpuls bringen“, fordert auch WK-Präsident Christoph Walser. Auch Anreize für die Rückkehr von Pensionisten in den Arbeitsmarkt würden eine Erleichterung schaffen. „Beim Thema ‚längeres Arbeiten‘ sprechen sich laut der Umfrage des Market Instituts 88 Prozent der Unternehmen und 83 Prozent der über 60-Jährigen für ein abgabenfreies Zusatzeinkommen aus“, argumentiert Peter Seiwald, „gerade mit Blick auf den fortschreitenden demografischen Wandel ist die Schaffung solcher Anreize besonders wichtig“.

Wie die von der WKÖ beauftragte Studie zeigt, stellen zudem steuerbefreite Überstunden einen großen Anreiz zur Mehrarbeit dar. Jeder Zweite gab an, dass eine Steuerbefreiung die eigene Bereitschaft zu Überstunden erhöhen würde. Durch diese Maßnahme ließe sich vor allem die Schicht der jungen Berufstätigen für den Arbeitsmarkt mobilisieren. In der Altersgruppe zwischen 16 und 29 Jahren wären demnach 70 Prozent der Befragten bereit, steuerbefreite Überstunden zu leisten.

Maßnahmen rasch umsetzen

Ebenso würde eine Erleichterung der qualifizierten Zuwanderung sowie die bessere Integration von Asylwerbern in den Arbeitsmarkt Abhilfe schaffen.

Beim Thema der Kinderbetreuung hingegen gebe es von Seiten der wirtschaftlichen Interessenvertretung bereits erste Erfolge zu vermelden. Ein gesetzliches Anrecht auf Kinderbetreuung wurde im jüngsten Tiroler Koalitionsübereinkommen verankert. Peter Seiwald: „Wichtig ist mir dabei aber eines: Die Kosten dürfen weder bei den Eltern noch bei den Gemeinden hängen bleiben“ KA

Bild: Die Wirtschaftskammer Kitzbühel zeigte in einer Aussendung die Ausmaße des Fachkräftemangels in der Region auf. Der demografische Wandel wird die Lage noch zusätzlich verschärfen. Symbolfoto: Pixabay/Saenz