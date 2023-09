525.000 Euro für den guten Zweck

Das VST-Golfwochenende fuhr neuerlich einen Spendenrekord ein. Ein gesellschaftliches Highlight, das aber nur ein Ziel vor Augen hat: In Not geratenen Menschen und sozialen Einrichtungen in der Region rasch und unbürokratisch zu helfen.



Kitzbühel | Golfen und Gutes tun: Seit der Vereinsgründung vor 23 Jahren haben die 35 Männer vom Vertreterstammtisch in Summe 3,7 Millionen Euro gesammelt und damit mehr als 1.500 Menschen oder soziale Einrichtungen getreu dem VST-Motto „Gemeinsam helfen“ unterstützen können.



Den Auftakt des VST Charity-Wochenendes bildet alle Jahre am Freitag das traditionelle VST-PRO-AM im GC Eichenheim und GC Kitzbühel/Kaps. Pro Gruppe spielten heuer ein Profigolfer und drei Amateure zusammen. Insgesamt waren über 160 Personen am Start. Am Abend fanden sich 320 Personen zur Charity Gala im K3-Festsaal ein und zeigten sich bei der Versteigerung sehr spendenfreudig.



Am klassischen VST-Charity-Turnier am Samstag nahmen 160 Golfer teil. An diesem Turniertag stand der gute Zweck in Kombination mit gemütlichem Beisammensein im Vordergrund. Rund um das Clubhaus entstand eine Partymeile mit viel Musik und kulinarischen Leckerbissen. Die VST-Tombola erfreute sich wie gewohnt großer Beliebtheit, die Lose waren in kurzer Zeit ausverkauft. Den krönenden Abschluss bildete die „Nacht der Tracht“ im bis zum letzten Platz ausgefüllten K3 Kitz Kongress.



Am Ende konnte der Spendenrekord von 525.000 Euro verkündet werden. Somit ist die VST-Charity-Veranstaltung die Größte ihrer Art im gesamten deutschsprachigen Raum. „Die Gelder werden wie immer unbürokratisch und schnell an soziale Projekte und Hilfestellungen in der Region Kitzbühel übergeben“, ist VST-Präsident Fidji Fiala dankbar über den neuerlich beachtlichen Erfolg des Charity-Events. KA/ali

Bild: Die Männer des VST Kitzbühel freuen sich über den neuerlichen Spendenrekord am Wochenende. Foto: Helmbich