50 Jahre bei der Musig

Neben musikalischen Höhepunkten beim Osterkonzert wurden verdiente Mitglieder geehrt und zwei neue Mitglieder vorgestellt.



Schwendt | Im Rahmen des Konzertes der Bundesmusikkapelle Schwendt wurden verdiente Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft und ihre musikalischen Leistungen geehrt. So erhielten David Kitzbichler und Matthias Gossner das Leistungsabzeichen in Bronze mit ausgezeichnetem Erfolg für ihre Leistungen auf der Klarinette, während Daniel Krimbacher Bronze mit sehr gutem Erfolg für sein Können auf dem gleichen Instrument erhielt. Lukas Schwentner wurde für sein herausragendes Spiel auf der Posaune mit dem Leistungsabzeichen in Bronze mit ausgezeichnetem Erfolg gewürdigt und Natalie Wallner erhielt Silber mit sehr gutem Erfolg auf der Klarinette.



Darüber hinaus wurden langjährige Mitglieder geehrt: Julian Widauer für 10 Jahre, Johann Dagn jun. und Christine Wörgötter für 20 Jahre sowie Meinhard Stuefer für beeindruckende 50 Jahre Mitgliedschaft. Weiters bot das Osterkonzert auch Gelegenheit, die beiden Neuzugänge Lukas Schwentner an der Posaune und Josef Schenk an der Klarinette vorzustellen. KA

Bild: Gerald Embacher, Jürgen Kendlinger, Resi Stuefer, Meinhard Stuefer, Melanie Dagn, Bernhard Stuefer, Johann Dagn jun., Wolfgang Hindinger, Christine Wörgötter, Julian Widauer und Anna Wieser. Foto: Johannes Mühlberger