50 Jahre Bergwacht St. Ulrich

Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Bergwacht St. Ulrich“ fand die diesjährige Bergwacht Bezirksversammlung auf der Buchensteinwand im Jakobskreuz statt.



St. Ulrich | Unter anderem mehr als zwanzig Bergwächter aus dem gesamten Bezirk nutzten die Sesselbahn zur Auffahrt zum Tagungsort. Als Ehrengäste konnte Ortsstellenleiter Rudi Lackner Landesleiterin Gabi Burgstaller, Bezirkschefin Simone Leitner und die Vizebürgermeisterin von St. Ulrich, Kathi Würtl, begrüßen. Lackners Präsentation „50 Jahre Bergwacht St. Ulrich“ begeisterte die Anwesenden und Landesleiterin Gabi Burgstaller war voll des Lobes über die unzähligen Aktivitäten der Nuaracher Wacht.



Gründungsmitglied und langjähriger Ortsstellenleiter Martin Unterrainer wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen für seine besonderen Verdienste in der Bergwacht St. Ulrich gewürdigt. Helmut Burger aus Kirchdorf erhielt die Goldene Ehrennadel für 50 Jahre Tätigkeit bei der Bergwacht in seinem Heimatort. Bezirksleiterin Simone Leitner wurde für 10 Jahre als Bergwächterin ausgezeichnet. Vizebürgermeisterin Würtl überreichte den Nuaracher Bergwächtern Martin und Rudi als Dank für die ehrenamtliche Arbeit ein Präsent von der Gemeinde. KA



Bild: Martin Unterrainer erhielt das Goldenen Ehrenzeichen für seine besonderen Verdienste in der Bergwacht St. Ulrich. Foto: Bergwacht St. Ulrich