40 Jahre Tischlerei Decker in Itter

Zum Jubiläum der Tischlerei Decker waren Gäste aus nah und fern nach Itter gekommen.



Itter | 1981 haben Pepi Decker und seine Frau Marianne das Unternehmen am Standort der ehemaligen Hubersäge gegründet. 1969 legte er die Meisterprüfung für Kunst- und Bautischlerei ab und 1971 pachtete er eine Werkstatt in Angath. Als er von einer Baustelle im Dorf in Itter heimfuhr, stand der Sägewerksbesitzer vor seinem Betrieb und erklärte ihm, dass er das Areal kaufen könne. Drei Wochen später war er Besitzer und 1988, nach einem Um- und Ausbau übersiedelte er mit seinen 15 Mitarbeitern dorthin. Die wahre Erfolgsgeschichte konnte beginnen.



Die Auftraggeber kommen aus der ganzen Welt und das ergibt sich vor allem durch Mundpropaganda von zufriedenen Kunden. „Wir machen Arbeiten, die andere gar nicht ausführen können“, sagt Markus Decker. Dazu tragen seine beiden Söhne Martin und Florian wesentlich bei, denn sie befassen sich mit Roboter- und CNC-Technik.

Im Jahr 2004 wurde die Gesellschaft gegründet und seit dem Jahr 2014 führt Markus das Unternehmen. Im November 2019 kam es zu einem Vollbrand, der nahezu alles vernichtet hat. Bereits nach sechs Monaten war die Produktionshalle wieder einsatzbereit und kurz darauf auch die Büros. be

Bild: Pepi und Marianne sowie Anna und Markus Decker. Foto: Lena Decker