359 Paare sagten im Bezirk „Ja“

Im Jahr 2022 wurde ein starker Anstieg bei den Eheschließungen im Bezirk Kitzbühel verzeichnet. Insgesamt gaben sich 359 Paare das Ja-Wort.



Bezirk | Das bedeutet ein Plus von 23,8 Prozent bei den Hochzeiten. Darüber hinaus wurden im abgelaufenen Jahr im Bezirk 16 eingetragene Partnerschaften begründet (+ 166,7 Prozent gegenüber dem Jahr 2021). Erfreulicherweise kam es vergangenes Jahr gleichzeitig zu weniger Scheidungen, insgesamt waren es 78. Zwei eingetragene Partnerschaften wurden aufgelöst. Im Standesamt in St. Johann hat man eine logische Erklärung für den Hochzeits-Boom: „Aufgrund der Corona-Pandemie wurden verständlicherweise die meisten Eheschließungen von den Brautpaaren auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Natürlich war dieser ‚Nachholeffekt‘ für uns Standesbeamte spürbar.“ Die begehrtesten Monate sind Mai, Juni, aber auch September und Oktober. Daten mit Zahlengleichheit sind auch beliebt.

Viele ausländische Paare trauen sich bei uns

Die Region Kitzbühel ist stets auch für ausländische Hochzeitspaare interessant, dieser Trend nimmt zu, heißt es aus dem Amt: „Mittlerweile heiraten rund ein Drittel ausländische Brautpaare bei uns.“

Das kann Hochzeitsrednerin Alexandria Gieringer-Fabi, die freie Trauungszeremonien anbietet, nur bestätigen: „Speziell die Trauungen aus England sind wieder mehr geworden. Bei mir ist es sogar so, dass auf zehn Trauungen zwei Einheimische kommen.“ Viele Gäste verbinden ihren Hochzeitswunsch mit einem Skiurlaub. „Sie haben zum Teil die Ski parat und fahren dann gleich nach der Zeremonie im Brautkleid die Piste runter“, schmunzelt Gieringer-Fabi.



Wer aus dem Ausland zu uns kommt, um zu Heiraten, schätzt vor allem die Natur und das Ambiente. Die Trauungswünsche sollten daher in die Gegend passen, unterstreicht die Hochzeitsrednerin. „Vor einigen Jahren habe ich lustige Anfragen gehabt, z.B. mit Elefanten auf die Bichlalm. Aber das mache ich nicht mit. Mir ist wichtig, dass die Gäste wissen, dass sie in Tirol heiraten.“ Gieringer-Fabi begleitet die Hochzeitspaare individuell in ihren Wünschen und Besonderheiten. Da kommt es schon mal vor, dass der Familienhund zum Ringträger wird oder eine Karnevalsgesellschaft die Hochzeitsgäste stellt.

Von der Berghütte bis zum Luxushotel

Wie auch immer man den schönsten Tag im Leben gestalten will, man sollte mit dem Grundgerüst anfangen, weiß Hochzeitsplanerin Susanne Dangl. „Ich vergleiche Hochzeiten immer mit dem Bauen eines Hauses. Schauen, was für einen am Wichtigsten ist und dann darauf aufbauen.“ Auch Dangl hat viele britische Kunden. „Die Engländer sind abenteuerlustig“, weiß Dangl.

Kitzbühel ist deswegen so beliebt, weil hier eine ausgezeichnete Infrastruktur vorhanden ist: „Wir haben alles von der urigen Berghütte bis zum eleganten Hotel. Die Gastronomie ist perfekt aufgestellt“, so Dangl. Ausländische Hochzeitsgesellschaften stellen somit nicht zuletzt einen Wirtschaftsfaktor dar. Schließlich müssen alle Gäste anreisen und ein paar Tage vor Ort nächtigen. „Sie lassen auch ein entsprechendes Budget da“, sagt Alexandria Gieringer-Fabi abschließend. Elisabeth Galehr

Bild: Im Jahr 2022 gab es wieder mehr Hochzeiten und gleichzeitig weniger Scheidungen im Bezirk Kitzbühel. Immer beliebter werden freie Trauungen. Darüber hinaus trauen sich viele ausländische Paare gerne in Kitzbühel. Symbolfoto: Pixabay