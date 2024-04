356 Ausrückungen der Schützen

Ein Monat, bevor das große Bataillonsschützenfest in Waidring steigt, ließ Kommandant Major Hans Hinterholzer das Schützenjahr 2023 Revue passieren.



Waidring | Neben dem Bataillonsfest in St. Johann prägten zahlreiche traditionelle und kirchliche Veranstaltungen im Vorjahr die Aktivitäten. In Summe absolvierten die 16 Kompanien des Bataillons 356 Ausrückungen/Aktivitäten (davon 87 örtliche, 41 auswärts, 59 Fahnenabordnungen). Mehr Beteiligung hätte man sich jedoch bei der Festmesse am Kitzbüheler Horn anlässlich der Jubiläen „70 Jahre Wintersteller Bataillon“ und „20 Jahre Jungschützenkreuz am Horn“ gewünscht.



Der Bataillonsbildungstag in St. Johann stand im Zeichen des 70-Jahr-Jubiläums. Die Präsentation von Bildungsreferent Christian Hopfensperger dient als Grundlage der in Arbeit befindlichen Ausstellungen – heuer geplant in Oberndorf und Brixen im Thale. Dem Schützenbataillon gehören aktuell 842 Aktive (zwei Ehrenmitglieder, 87 Marketenderinnen, 51 Jungschützen, 702 Schützen) und 578 unterstützende Mitglieder an.



Sehr gute Erfolge erzielten die Jungschützen beim Landesschießen 2024. Das Schießleistungsabzeichnen in Gold errangen Lea Hauser (Jochberg), Maxi Kowatsch (St. Johann) sowie Elena Achrainer, JS-König Forian Kaserer, Jonas Ortner, Peter Riedmann aus Westendorf

In seinem Kurzreferat definierte Christian Hopfensperger seine Gedanken zu den Grundsätzen der Tiroler Schützen. Georg Steiner informierte die Vertreter der Kompanien über das Festprogramm und die Bewertungskriterien für das 1. Waidringer Salvenwertungsschießen (10. Mai ab 17 Uhr, Talstation Steinplatte), das im Rahmen des Bataillonsschützenfestes mit acht teilnehmenden Kompanien über die Bühne gehen wird. rw

Bild: Bataillons-Kommandant Hans Hinterholzer, Hauptmann Georg Steiner und Viertel-Kommandant Manfred Schachner mit Siegerkette (Salvenbewerb) und Ehrengeschenk für die Festteilnehmer. Foto: Wörgötter