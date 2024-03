34 Stockerlplätze für Schwimmer

Die St. Johanner Schwimmer sind in Top-Form. Bei den Tiroler Meisterschaften landeten sie insgesamt 34 Mal auf dem Podest.



St. Johann | Ende Februar fanden die Tiroler Meisterschaften im Schwimmen in Innsbruck statt. Der WSV St. Johann war mit zwölf Schwimmern der Leistungs- und Nachwuchsgruppe vertreten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Insgesamt schwammen die WSV-Schwimmer 34-mal aufs Podest, davon zwölf Mal zum Meistertitel.



Die jüngste WSV-Schwimmerin Raffaella Müller (2015) gewann über die 200m Freistil, 50 m Rücken und 50 m Delfin in ihrer Alterklasse. Über 50 m Brust und 100 m Lagen wurde sie Zweite.



Amelie Themel (2014) krönte sich zur Tiroler Meisterin über 200 m und 50 m Freistil sowie 50 m Rücken, 50 m Delfin und 100 m Lagen. Über 50 m Brust gewann sie Bronze.



Mara Seiwald (2013) konnte über die 200 m Freistil den Titel erschwimmen und wurde über beide Bruststrecken Zweite sowie Dritte über 200 m Lagen.



Marlies Brenner (2011) erreichte bei fünf Starts fünf Mal das Podium. Sie krönte sich zweimal zur Tiroler Meisterin über 200 m Rücken und 200 m Lagen. Über 200 m und 400 m Freistil wurde sie Vizemeisterin.



Alle Limits und fünf persönliche Bestzeiten

Und zum Abschluss gab es für Brenner dann noch Bronze über 100 m Freistil. Insgesamt gelangen ihr bei allen Starts persönliche Bestzeiten, zudem knackte sie alle Limits für die Österreichischen Meisterschaften der Nachwuchsklasse in Graz.



Auch die WSV-Jungs waren erfolgreich: Felix Aufschnaiter (2011) holte einmal Silber und zweimal Bronze, Marco Sonnberger (2014) zweimal Bronze, Alexander Tiefenbacher (2009) erschwamm ebenfalls zwei Bronzemedaillen und Thomas Tiefenbacher (2012) durfte über eine Goldene, drei Silber- und drei Bronzemedaillen jubeln.



Sofia Canigova (2013), Leonie Fuchs (2006), Raul Manesch (2013), und Max Wieser (2010) freuten sich über persönliche Bestzeiten. KA

Bild: Mit insgesamt 34 Medaillen um den Hals blicken die jungen Schwimmer des WSV St. Johann auf erfolgreiche Tiroler Meisterschaften zurück. Foto: WSV