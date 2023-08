34 Gäste flüchteten vor Feuer

Die Rauchsäule war am Sonntagabend weithin zu sehen – in einem Hotel im Zentrum St. Johanns war ein Feuer ausgebrochen. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz.



St. Johann | Verheerende Folgen hatte am Sonntagabend ein Brand in der Küche eines asiatischen Restaurants im Zentrum St. Johanns. Der Koch wollte offenbar feuchte Tiefkühlware in einer heißen Pfanne mit Öl braten. Dabei kam es zu einer Explosion. Die Flammen schlugen in kürzester Zeit durch den Dunstabzug und bahnten sich den Weg durch die Lüftungsanlage des mehrstöckigen Gebäudes bis hinauf in den Dachstuhl.



„Als wir ankamen, sahen wir schon die Flammen an einer Ecke aus dem Dachstuhl lodern“, schildert St. Johanns Feuerwehrkommandant Michael Schenk. Sofort wurde mit den Brandlöscharbeiten gestartet.



Innerhalb kurzer Zeit waren auch die Wehren aus Kirchdorf, Oberndorf und Going vor Ort. Neben dem Restaurant im Erdgeschoss, befindet sich auch ein Beherbergungsbetrieb im Gebäude. Als die Feuerwehr eintraf waren bereits 34 Personen aus dem brennenden Gebäude geflüchtet. Die geschockten Touristen wurden von Mitgliedern des Roten Kreuzes versorgt und konnten in umliegenden Hotels untergebracht werden. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.



Mit zwei Drehleitern und unter schwerem Atemschutz wurde der Brand in der Küche des Restaurants und am Dach des Gebäudes massiv bekämpft. „Wir mussten im Rahmen der Brandbekämpfung dann doch einiges an Fläche am Dach aufschneiden“, informiert Schenk. Die Nachbarobjekte – direkt hinter und neben dem Gebäude finden sich zwei weitere Hotels – waren glücklicherweise nicht gefährdet.



„Der Einsatz ist gut verlaufen, wir hatten den Brand relativ rasch im Griff“, so der Feuerwehrchef. Kurz vor Mitternacht konnte Brand Aus gegeben werden. Im Einsatz waren rund 150 Feuerwehrleute, dazu noch 16 Rettungskräfte sowie Mitglieder des Kriseninterventionsteams. Die Schadenssumme war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt, die Küche ist völlig ausgebrannt. Der Hotelbetrieb soll aber, heißt es, im Laufe der Woche wieder aufgenommen werden.



Der Brandeinsatz mitten im Zentrum sorgte überdies für Vekehrseinschränkungen. So musste die Zufahrt ins Dorf über die Eggerkreuzung vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Margret Klausner

Bild: Aus dem Dach des Hotels schlugen weithin sichtbar die Flammen. Der Brand selbst ist vom im Erdgeschoss untergebrachten Restaurant ausgegangen. Foto: FF St .Johann