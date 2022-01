27.000 Stück Kitz-Zehner verkauft

Solidarität mit der lokalen Wirtschaft bewiesen Stadtgemeinde, Sparkasse und Raiffeisenbank, als sie den Kitz-Zehner vor gut einem Jahr ins Leben riefen. Bisher wurde ein Kaufkraft- Volumen von 270.000 Euro erzielt.



Kitzbühel | Um die lokale Wirtschaft zu unterstützen und zugleich die Kaufkraft in der Stadt in dieser schwierigen Zeit zu stärken, hat die Stadtgemeinde Kitzbühel die „Kitz-Zehner“-

Einkaufs- bzw. Gastronomie- Gutscheinaktion initiiert. „Der große Erfolg bestätigt die Aktion. Diese wird natürlich fortgesetzt und ausgebaut“, zieht Bürgermeister Klaus Winkler eine erfreuliche Bilanz.



Die Geschenk-Gutscheine können bei allen Kitzbüheler Filialen der Sparkasse und der Raiffeisenbank Kitzbühel–St. Johann erworben und bei allen 150 teilnehmenden Betrieben in Kitzbühel eingelöst werden. Franz Stöckl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse der Stadt Kitzbühel dazu: „Schon im ersten Jahr hat sich gezeigt, dass der Kitz-Zehner sehr gerne gekauft wird. Vor allem als Geschenk für besondere Anlässe und Mitarbeiter ist er sehr beliebt.“



Zuversichtlich ist daher auch Hanspeter Bachler, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Kitzbühel-St. Johann: „Die große Nachfrage nach dem Kitz-Zehner hat uns total begeistert. Das letzte Jahr hat klar gezeigt, wie wichtig das Einkaufen vor Ort ist. Das Geld bleibt in der Region und Arbeitsplätze werden gesichert. Wir sind stolz darauf, Teil dieses Erfolgsprojektes zu sein, denn Regionalität und Solidarität sind für uns nicht nur Worte, sondern Werte, die wir jeden Tag leben.“



Verkauft wurden in einem Jahr 26.930 Stück „Zehner“ im Wert von 269.300 Euro. Eingelöst wurden in dieser Zeitspanne 11.515 Stück, was einem Wert von 115.150 Euro entspricht. Mehr Infos unter www.750.kitzbuehel.at

Bild: In mehr als 150 Betrieben von Kitzbühel können die Kitz-Zehner eingelöst werden. Sie haben sich binnen kürzester Zeit gut eabliert. Foto: Stadtgemeinde