18 Podestplätze in Innsbruck

Beim Int. Innsbrucker Arena Swim Meeting waren die Schwimmerinnen und Schwimmer des WSV St. Johann sehr erfolgreich. Neben zwei Gold- und sieben Silbermedaillen konnten noch neun Bronzemedaillen gewonnen werden.



Innsbruck, St. Johann | Am 8. und 9. Mai fand das Innsbrucker Arena Swim Meeting im Freibad Tivoli statt. Nach den Tiroler- und Österreichischen Meisterschaften diesen Winter auf der Kurzbahn in der Halle, startete damit die Freiluftsaison auf der Langbahn. Der WSV reiste mit sieben Schwimmern nach Innsbruck und stellte sich der großen Konkurrenz, die sogar von Wien anreiste. Bei 44 Starts konnten die WSV-Kids jedes Mal in die Top-Ten schwimmen und fischten 18 Medaillen aus dem Innsbrucker Becken.

Fünf Mal das Limit für die ÖM geknackt

Sissi Brenner holte sich eine Silber- und eine Bronzemedaille. Bei sieben Starts knackte Sissi auch gleich fünf Mal die Limits für die Österreichischen Meisterschaften auf der Langbahn. Anna-Lena Burgstaller kam bei vier Starts jedes Mal mit einer Bestzeit aus dem Wasser und holte sich eine Bronzemedaille über 100 m Rücken.

Leonie Fuchs fischte zwei Mal Silber aus dem Wasser und kam schon sehr nah an die Langbahn-Limit-Zeiten heran. Über 50 m Freistil knackte Leonie sogar das Limit für die nächstjährigen Staatsmeisterschaften. Maximilian Knoll reiste mit drei Medaillen nach Hause. Zwei Mal Silber und ein Mal Bronze und jeweils einen vierten und fünften Platz war die Bilanz von Maximilian.



Laurenz Pernhofer konnte mit einer Goldmedaille, zwei Mal Silber und ein Mal Bronze seine Form von der Kurzbahn auf die Langbahn mitnehmen. Laurin Sammer holte sich mit einer starken Leistung die Goldmedaille über 400 m Freistil. Mit drei Bronzemedaillen rundete Laurin das starke Wochenende ab. Sarah Wagger holte sich zwei Bronzemedaillen und kann mit ihrer geschwommenen Zeit über 100 m Rücken mehr als zufrieden sein.

Jetzt hoffen die Schwimmerinnen und Schwimmer auf ein baldiges Training auf der Langbahn im Freien um für die nächsten Wettkämpfe vorbereitet zu sein.

Bild: Die WSV-Schwimmer waren auf der Langbahn in Innsbruck erfolgreich. Foto: WSV St. Johann