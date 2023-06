100 Jahre Landgasthof Mauth

Im Jahr 1923, also vor genau 100 Jahren, wurde der Gasthof Mauth im Kirchdorfer Ortszentrum neu aufgebaut.



Kirchdorf | Dieses Jubiläum wurde von Familie Hager, die das Anwesen seit 1959 besitzt, am vergangenen Sonntag groß gefeiert. Beim Frühschoppen der BMK Kirchdorf überraschte sie Kapellmeister Roman Rosenauer mit seiner selbst komponierten Polka „In der Mauth“. Danach trat der „Kirchdorfer Kaiserklang“ – nach 13 Jahren Pause – extra für diese Feier noch einmal auf. Zudem gab es ein tolles Kinderprogramm und viele kulinarische und musikalische Höhepunkte. So spielten die „Nirosta Tanzlmusig“ mit Tom Taxer und der „Jochberger Blechschod‘n“ groß auf. Am Abend sorgte die Cover-Rock-Band „The Strongbow – Best of Rock“ noch für ausgelassene Partystimmung.



WKO-Ehrendiplom für Landgasthof Mauth

Viele lobende Worte und Geschenke bekam die Gastwirtsfamilie von zahlreichen Gästen, Einheimischen und natürlich von offizieller Seite. Dank und Anerkennung sprachen Vize-Bgm. Robert Jong und WK-Obmann Peter Seiwald aus, der an Renate, Claudia, Samuel und Christian Hager das große Ehrendiplom der Wirtschaftskammer überreichte. Auch zahlreiche Stammtische, Vereine, Firmen und Organisationen zeigten ihre große Wertschätzung gegenüber dem Traditions-Gasthaus. Für besondere Emotionen sorgten das Treffen mit vielen früheren Kellnerinnen, das Gedicht der „Mauth Spezialfreunde“ und die anerkennenden Worte von Bürgermeister Gerhard Obermüller. Gernot Schwaiger

Bild: Kapellmeister Roman Rosenauer (r.) überraschte Renate, Claudia, Christian und Samuel Hager mit seiner Polka „In der Mauth“. Foto: Schwaiger