10 Jahre „GriaßDi!“ im Rückblick

Es war eine ganz besondere Jahreshauptversammlung, die der Verein „GriaßDi!“ vergangene Woche in Kössen abgehalten hat: Die Wirtschaftsvereinigung feiert ihr zehnjähriges Bestehen.



Kössen | Alles begann 2014 mit der Gewinspielaktion „Stempel dich in die Karibik“, erinnert sich Obmann Hans Knoll zurück. Vor zehn Jahren starteten rund 30 Mitglieder in das Abenteuer „GriaßDi!“, heute sind es 168 im ganzen Kaiserwinkl.



Schon bald zeigte sich, dass das gemeinsame Wirken von Erfolg gekrönt ist: Bereits 2015 wurde das erste von vielen „GriaßDi!“-Straßenfesten in Kössen abgehalten. „Die Mitgliedsbetriebe konnten sich dabei bestens präsentieren“, so Knoll. 2015 war auch das Jahr, in dem erste Gehversuche mit eigenen Gutscheinen gemacht worden sind. „Die Nachfrage war so groß, dass wir weitergemacht haben“, freut sich der Obmann heute noch. Eine gute Entscheidung, denn der Erfolg der GriaßDi!-Gutscheine lässt sich anhand der Absatzzahlen Jahr für Jahr sehr gut ablesen. Absolute Höhenflüge erreichte der Verkauf z.B. in den Coronajahren – heimische Betriebe verzichteten auf die Firmenweihnachtsfeiern und spendeten ihren Mitarbeitern stattdessen Gutscheine.



Die Million wurde 2022 geknackt

Die Bestmarke kam 2022 zustande: Alleine in diesem Jahr wurden 243.340 Gutscheine verkauft. Mit diesem Schub kam es außerdem 2022 zu „einem sehr bewegenden Moment“, wie Hans Knoll erzählt: „Wir erreichten insgesamt eine Million verkaufte GriaßDi!-Gutscheine.“



Doch bereits zuvor gab es weitere Meilensteine zu verzeichnen – im Jahr 2016 erfolgte z.B. die Erweiterung des zunächst in Kössen gegründeten Vereins auf den Kaiserwinkl. Die „GriaßDi! Direktvermarkter“ werden seit 2019 besonders vor den Vorhang geholt.



Laufende Veranstaltungen wie Modenschauen, Straßenfeste und Gewinnspiele prägen die Arbeit des Vereins im Bewusstsein der heimischen Bevölkerung. Unterstützt wird das Ganze von einem einheitlichen Auftritt mit dem „GriaßDi!“-Logo und generellem Erscheinungsbild, das zum Alltag im Kaiserwinkl mittlerweile fest dazugehört.



Auf allen bisherigen Erfolgen will sich Obmann Knoll mit seinem Team aber nicht ausruhen: So soll im Jubiläumsjahr u.a. die interne Kommunikation nochmals verbessert werden. Außerdem startet demnächst die Aktion „Mitgliedsbetrieb des Monats“ mit eigenen Videos in den sozialen Medien.



Das diesjährige GriaßDi!-Straßenfest am 14. Juni steht natürlich ganz im Zeichen des 10-Jahr-Jubiläums.



Neuwahl mit einigen neuen Gesichtern

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung standen Neuwahlen an: Die bisherige Schriftführerin und GriaßDi!-Stütze der ersten Stunde, Maria Mühlberger, wechselte ebenso wie Kassier und Vereins-Urgestein Andreas Schermer in die zweite Reihe. Obmann Hans Knoll dankte den beiden Funktionären mit sehr persönlichen Worten für ihr Engagement. Der neue Wahlvorschlag mit Hans Knoll als Obmann, Kassierin Viktoria Mühlberger, Schriftführer Andreas Hörfarter, Vorstand Rudi Raubinger sowie den Beiräten Maria Mühlberger und Andreas Schermer mit Wolfgang Loferer und Norbert Nindl als Kassaprüfer wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.



„Begeisterung von Anfang an spürbar“

Zu den vielen Ehrengästen des Abends gehörte auch Wirtschaftskammer-Obmann Peter Seiwald: „Die Begeisterung des GriaßDi!-Vereins war von Anfang an spürbar“, so Seiwald. In seinem anschließenden Impulsreferat gab er Auskunft über die Situation auf dem Arbeitsmarkt im Bezirk. Abschließend blieb noch genug Zeit zu netzwerken, und 10 Jahre Erfolgsgeschichte Revue passieren zu lassen. Elisabeth Galehr

Bild: Die Stützen des GriaßDi!-Vereins (von links): Andreas Schermer, Andreas Hörfarter, Maria Mühlberger, Obmann Hans Knoll, Viktoria Mühlberger und Rudi Raubinger. Anlässlich des Zehn-Jahr-Jubiläums des Vereins und des Wechsels von Schermer und Mühlberger in die „zweite Reihe“ gab es viele Geschenke, darunter zwei „GriaßDi!“-Bankl und eingerahmte Gutscheine als Symbol für die Erfolgsgeschichte. Foto: Galehr