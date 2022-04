1. Musig Maifest in St. Johann

Ab 9.00 Uhr Maigruß an zentralen Plätzen in der Weitau und Umgebung. 11.30 Uhr Konzert der Musikkapelle St. Johann unter Leitung von Kapellmeister Hermann Ortner am Parkplatz beim Maschinenring. Anschließend Unterhaltung mit dem „Koasa Duo“. Für das leibliche Wohl sorgt das Team der MusigBar und die Fleischerei Horngacher aus Fieberbrunn mit frischen Grillhendln. Der Eintritt ist frei. Nähere Infos www.musig.at