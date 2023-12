Lebendige Weihnachtsgeschichte

Zum dritten Mal führte die Bibelgeschichte rund um die Geburt von Jesus Darsteller und Zuschauer quer durch Kössen.



Kössen | Nach 2019 und 2022 wurde kürzlich in Kössen wieder die biblische Weihnachtsgeschichte lebendig. Ausgehend von der Pfarrkirche ging es für die Darsteller gemeinsam mit den Zusehern von Station zu Station bis zum Dorfplatz, wo auf alle Teilnehmer mit der Aktion „Zsommkemma im Advent“ ein gemütlicher Abschluss samt lebender Krippe wartete.



Randvoll war die Kirche als die Kössener Herbergssuche ihren Anfang nahm. Ein Erzähler führte die Besucher in die damalige Zeit zurück, hin zur vom römischen Kaiser Augustus befohlenen Volkszählung. Die Kirche bildete damit die erste von insgesamt fünf Stationen, von der aus sich die Darsteller und Besucher auf den Weg machten. „Das Besondere bei dieser Herbergssuche - die Besucher werden ein Teil des Stücks, erleben so die Geschichte von einst mit“, erklärt Hans Knoll, Obmann der Ortsentwicklung. Die Darsteller kamen einmal mehr aus den Reihen des Theatervereins „Heimatbühne Kössen“. Unterstützung erhielten sie von Mitgliedern der Landjugend Kössen, die als Hirten verkleidet waren und von fünf Engerln.



„Begleitet wurde die Schar von der Bläsergruppe der Blasmusikkapelle Kössen sowie dem StimmenQuartett rund um Martina Keiler, die für die passende musikalische Umrahmung sorgten. „Die beiden Gruppen trugen wesentlich zur festlichen Stimmung bei.



Spenden für „Kössener helfen Kössenern“

Die bei der Aktion gesammelten Spenden kommen der Aktion „Kössener helfen Kössenern“ zugute. „Die Resonanz war wie bei den ersten beiden Herbergssuchen überwältigend“, strahlt Gemeindevorstand Hans Knoll. Daher ist diese besondere Herbergssuche auch nächstes Jahr geplant. KA

Bild: Eine Herbergssuche der besonderen Art gab es in Kössen zu sehen. Foto: OM Kössen