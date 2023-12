Vier neue Meister in Kirchberg

Erst kürzlich ging in Innsbruck wieder die „Gala der Meister“ über die Bühne. Gleich vier junge Kirchberger konnten dabei die Meister- bzw. Befähigungsurkunde entgegennehmen.



Kirchberg | Tirolweit absolvierten 400 junge Damen und Herren in den letzten zwölf Monaten erfolgreich ihre Meisterprüfung. Franz Jirka, Spartenobmann in der Tiroler Wirtschaftskammer, gratulierte im Rahmen des Gala-Abends herzlich: „Meisterinnen und Meister fallen nicht vom Himmel – zum Glück nicht, sondern sie sind engagiert einen herausfordernden Weg gegangen, an dessen Ende der Meistertitel steht. Er macht für alle in ihrer Umgebung sichtbar: Hier ist jemand vom Fach, der für kompromisslose Qualität, regionalen Bezug sowie authentische Produkte und Dienstleistungen steht.“



Meisterbrief als Wertpapier

Im Rahmen einer kleinen Feier gratulierte auch Bgm. Helmut Berger und betonte: „Mit der Meisterprüfung erreicht man den höchsten Abschluss in seinem Beruf und verfügt dadurch über ein sehr breites Basiswissen. Die Chancen sind dadurch enorm vielfältig, weshalb der Meisterbrief auch wertvoller als jedes Wertpapier und für unser gemeinsames Kirchberg und die Zukunft des Ortes wichtig ist. Ihr könnt wirklich stolz auf eure Leistungen sein.“



Die Gemeinde Kirchberg gratulierte den vier neuen Kirchberger Meisterinnen und Meistern Nicole Rettenwander (Gas- und Sanitärtechnik),

Veronika Hochkogler (Maler und Anstreicher),

Christoph Soder (Spengler) und

Alexander Margreiter (Spengler) ganz herzlich zu ihren Leistungen. KA

Bild: Strahlende Meister in Kirchberg mit Bgm. Helmut Berger, im Bild vorne v.l.: Nicole Rettenwander, Veronika Hochkogler, hinten v.l.: Alexander Margreiter, Bgm. Helmut Berger und Christoph Soder. Foto: Gemeinde Kirchberg