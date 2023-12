Rotes Kreuz: Reibungsloser Umzug

Beinahe unbemerkt bezog die Orts- und Bezirksstelle des Roten Kreuzes Kitzbühel Ende November ihren neuen Standort nahe dem Schwarzsee.



Kitzbühel | Es war ein langer Weg, doch nun ist es endlich geschafft. Ende November konnte das Rote Kreuz Kitzbühel zum ersten Mal die Tore der neuen Orts- und Bezirksstelle in der Brixentaler Straße öffnen. Dementsprechend groß war die Freude bei Bezirksstellenleiter Bernhard Gschnaller: „Dank der Unterstützung der SEG Technik und vieler Mitarbeiter hat der Umzug problemlos geklappt.“ Für ihn und sein Team hatten es die letzten Tage noch einmal in sich, schließlich musste die Übersiedelung bei laufendem Betrieb einwandfrei und ohne spürbare Einschränkungen über die Bühne gehen.



Alle Leistungsbereiche an einem Standort

Schon seit Jahren platzte der bisherige Standort neben der Feuerwehr aus allen Nähten, die Aufgaben und Anforderungen an das Rote Kreuz seit der Errichtung des Gebäudes im Jahre 1951 haben enorm zugenommen. Dementsprechend froh ist man nun, ab sofort insgesamt rund 1.700 Quadratmeter (bisher waren es nur 550 Quadratmeter) zur Verfügung zu haben.



„In der neuen Bezirksstelle können alle Leistungsbereiche, die bisher auf verschiedene Orte verteilt waren, zentral zusammengefasst werden. Es gibt nicht nur Räumlichkeiten für alle Dienstleistungen, sondern auch moderne, barrierefreie Kurs- und Besprechungsräume“, so Gschnaller.



In adäquaten Garagen haben jetzt die Rettungsfahrzeuge genügend Platz und die Verkehrsanbindung an der Kitzbüheler Ortseinfahrt ist einsatztechnisch um ein Vielfaches besser als zuvor.



Baukosten komplett selbst finanziert

Bereits 2018 wurde mit den Planungen für den neuen Standort begonnen. Doch dann kam die Corona-Pandemie und das Projekt musste warten. Im April 2022 erfolgte schließlich der Spatenstich für den Neubau. Wurde anfangs noch mit Baukosten in Höhe von vier Millionen Euro kalkuliert, so geht Gschnaller inzwischen eher von fünf Millionen aus. „Neben der Platzfindung waren vor allem die Kosten eine große Herausforderung für uns, weil wir den Bau komplett selbst finanzieren. Deshalb haben wir streng darauf geachtet, den Rahmen einzuhalten und die Ausstattung auf das Notwendige zu beschränken.“



Sollte der Platz in den nächsten Jahren wieder knapp werden, kann der Bau bei Bedarf nach oben hin erweitert werden. Mit der offiziellen Eröffnung seines neuen Standorts lässt sich das Rote Kreuz noch etwas Zeit. Das Einweihungs-Fest ist für Mai 2024 geplant. sh

Bild: Noch vor den ersten Schneefällen konnte das Rote Kreuz den neuen, modernen Standort am Kitzbüheler Ortseingang beziehen. Foto: RK Kitzbühel