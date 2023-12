Brand Tiefgarage in St. Jakob in Haus

BRAND TIEFGARAGE BRAND TIEFGARAGE

Am 07.12.2023 / 04:45 Uhr wurden die Pillerseetaler Feuerwehren zu einem Großeinsatz nach St. Jakob in Haus gerufen. Die Ortsfeuerwehr wurde heute gemeinsam mit der Feuerwehr St. Johann in Tirol zu einem Garagenbrand alarmiert. Bei Ankunft stellte sich heraus das mehrere PKW in Vollbrand standen, weshalb alle Feuerwehren des Abschnitts Pillersee alarmiert wurden.

Mit mehreren Atemschutztrupps wurde begonnen die Garage zu kühlen, um in weiterer Folge die brennenden PKWs abzulöschen. Zum Einsatz kam auch der Großlüfter der Feuerwehr St. Johann, um die enorme Hitze und den Rauch abzuleiten. Fotos: FF Fieberbrunn