Die Grande Dame der Geschichten

Eine sprudelnde Quelle spannender Erzählungen ist die 1944 in Jena geborene Autorin und ehemalige Lehrerin aus Leidenschaft Gundhild Thalheim. Ihr literarisches Schaffen und ihre Mission sind nicht nur eine Geschichte wert.



Waidring | An die fünfundzwanzig Bücher kann sie mittlerweile zu ihrem Werk zählen, viele Kinderbücher aber auch die bearbeiteten Tagebuch-Aufzeichnungen der fünfjährigen Kriegsgefangenschaft ihres Vaters – die „reinste Doktorarbeit“, wie Gundi sie liebevoll bezeichnet. Gundi nimmt jede Geschichte zum Anlass, die Freude am Lesen und an der Welt der Bücher zu fördern. Die sinkende Begeisterung der Jugend macht sie traurig. Daher ist es ihr wichtig, dass ihre Geschichten spannend sind, „aber auch genug Grund zum Lachen oder Schmunzeln muss sein. Und die Möglichkeit, sich auch als Leser, jeden Alters, in die Buchhelden hineinzuversetzen.“ Dass es „nebenbei auch so manches zu Lernen gibt, muss wohl sein bei einer ehemaligen Lehrerin“, schmunzelt Gundi. „Aber bitte immer ohne den hoch erhobenen Lehrer-Zeigefinger“, betont sie.



Der pädagogische Aspekt ist unübersehbar

So sind ihre Protagonisten übergewichtige Kinder, sie sind zu klein, zu groß, haben eingeschränktes Hörvermögen und entsprechen nicht der sogenannten Norm. Ihre Hauptdarsteller beschäftigen sich mit brandaktuellen Themen wie der Wichtigkeit von Wasser und Strom oder dem steigenden Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen. Oft kommen auch Hunde vor. Hunde hat sie gern, die Gundi. Und man schreibt bekanntlich am besten über Dinge, die einem nahestehen und -gehen. Die Ideen für ihre Geschichten kommen plötzlich, beim Wandern oder auf der Gassi-Runde mit ihrem Hund – daher hat sie immer einen kleinen Zettel und einen Stift griffbereit, die Einfälle werden umgehend notiert.



Ihre Bücher bestechen durch einen – wohl auch ihren langen Jahren als Lehrerin geschuldeten – Blick durch Kinderaugen, die Fähigkeit, die Sprache der Kinder zu verstehen und sich in sie hineinzudenken und ihnen mit ihren Büchern neue Welten zu eröffnen. Der ganze Mensch Gundhild sprüht vor Bücherliebe.



„Auf nach Tirol“ gibt es auch auf Niederländisch

Seit dem Eintritt in den Nicht-Ruhestand lässt sich Gundi von der Tiroler Bergwelt zu neuen Geschichten inspirieren und wird des Schreibens nicht müde. „Mein erstes Buch, das ich hier in Waidring geschrieben habe nennt sich ‚Auf nach Tirol‘. Es beschreibt, was man hier rund ums Jahr so erleben kann. Das kam sehr gut an und es gibt das Buch mittlerweile auch auf Niederländisch.“ Wenn das Multitalent Gundi ihre Zeichnungen und Illustrationen nicht selbst gestaltet, arbeitet sie gerne und viel mit regionalen Künstlern und Kreativen.



Wie sieht es mit weiteren Geschichten aus? Gundi winkt ab, es sei nun genug der Bücher geschrieben. Aber schon einen Augenblick später erzählt sie von einem besonders spannenden Thema und man sieht die Ideen sprichwörtlich sprudeln. Vor Weihnachten soll noch ihr neuestes Werk „Warum Mobbing? Nicht mit uns!“ herauskommen. Beziehen kann man alle Bücher von Gundi über den Buchhandel – das perfekte Weihnachtsgeschenk. est