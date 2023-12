Spendenerlös für Lebenshilfe

Der Elternverein der VS Kitzbühel übergab einen Spendenscheck an die Freizeitassistenz und Familienentlastung der Lebenshilfe



Kitzbühel | Beim Flohmarkt des Elternvereins der Volksschule Kitzbühel in der Mittelschule konnte durch die Einnahmen eine Spende an Patricia Egger, Leitung der Freizeitassistenz und Familienentlastung, überreicht werden. Dank der zahlreichen Besucher hatte der Elternverein 1.000 Euro gesammelt, welche Familien im Bezirk zugute kommen. Der Elternverein dankt insbesondere Mathias von der Firma octopus sowie Michael Taxer für den kostenlosen Verleih der Kaffeemaschinen.



Freizeitassistenz und Familienentlastung

Im Rahmen der Freizeitassistenz und Familienentlastung werden Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsverzögerungen bzw. Behinderungen bei Freizeitaktivitäten zuhause oder auswärts begleitet und dadurch Familien im Alltag entlastet. Derzeit begleiten zehn Mitarbeiter rund 55 Familien im Bezirk Kitzbühel. Die Freizeitassistenz und Familienentlastung kann im gewohnten Rahmen zu Hause oder in Form einer Begleitung des Kindes bei gewünschter Aktivität stattfinden (z.B. Schwimmen, Ski fahren, Spielplatzbesuche etc.). Das Angebot kann für Kinder und Jugendliche von 0 Jahren bis zum 18. Geburtstag in Anspruch genommen werden, sofern sie erhöhte Familienbeihilfe oder Pflegegeld beziehen. Zusätzlich kann die Ferienbegleitung für Kinder, die einen Kindergarten oder die Schule besuchen, beantragt werden, wenn ihre Eltern berufstätig sind.



Infos zum Angebot unter Tel. 0664/8889 5873 oder per Mail an pa.egger@fruehfoerdern.at



Bild: Patricia Schift (l.) und Christina Rieder (r.) vom Elternverein Kitzbühel übergaben den Spendenscheck an Patricia Egger von der Lebenshilfe. Foto: Elternverein