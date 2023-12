3. #shadesofwinter Filmfest

Am 12. Dezember findet das 3. #shadesofwinter Filmfest im Filmtheater Kitzbühel statt.



Kitzbühel |Das Festival-Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Programm, inspirierende Bühnengespräche, viel Neues und jede Menge Unerwartetes freuen: Mit dabei die Salzburger Profi-Freeriderin und Filmemacherin Sandra Lahnsteiner-Wagner, die mit „Aligned, Between The Sea And The Sky“ einen Film aus Norwegen mitgebracht hat, in dem sie sich gemeinsam mit dem Kitzbühler David Widauer auf die Suche nach den Polarlichtern macht.



Zum ersten Mal überhaupt zeigt die mehrfache Freeride- Weltmeisterin und Weltrekordhalterin aus Vorarlberg ,Nadine Wallner, die gemeinsam mit der Italienerin Silvia Moser einen Skisommer in Patagonien verbracht hat, ihren Film „Infinita Patagonia“.



Bild: Beim #shadesofwinter Filmfest gibt es beeindruckende Filme aus der Welt des Skifahrens zu sehen. Foto: David Widauer by Gartner