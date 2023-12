Beltermann ist neue Obfrau der Musikanten

Obmann Walter Schlemaier gab bei der Generalversammlung der Musikkapelle St. Johann einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Die Musikkapelle konnte fünf Neueintritte verzeichnen, Austritte gab es keine.



St. Johann | 2023 konnte wieder mit einer erfolgreichen Christbaumversteigerung ins Jahr gestartet werden. Am 1. Mai feierte die Kapelle ein Maifest am Rueppen Parkplatz. Von Ende Juni bis Ende September fanden unter Leitung von Vize-Kapellmeister Hannes Graßmann und Kapellmeister Hermann Ortner wieder abwechslungsreiche Sommerkonzerte am Hauptplatz statt. Den Abschluss des Jahres bildete ein erfolgreiches Knödelclubbing.



Insgesamt blickte Obmann Walter Schlemaier auf 117 Tätigkeiten im abgelaufenen Vereinsjahr zurück, das entspricht ca. 4.400 Stunden. Als fleißigster Musikant im vergangenen Jahr erhielt Alexander Edenhauser und als fleißigstes Register die Tenöre ein Geschenk vom Obmann.



Wie schon angekündigt, legte Obmann Walter Schlemaier sein Amt aus beruflichen Gründen zurück.



Ursula Beltermann zur Nachfolgerin gewählt

Zu seiner Nachfolgerin wurde mit überwältigender Mehrheit die langjährige Medienreferentin Ursula Beltermann gewählt. Sie bedankte sich beim scheidenden Obmann für seine langjährige Obmann-Tätigkeit und nannte in ihrer Antrittsrede als eine der wichtigsten Aufgaben des bestehenden Vorstandes neben der Suche nach einer neuen musikalischen Leitung vor allem die Jugendarbeit.



Gemeinsam mit Jugendreferent Gregor Salinger nahm die neue Obfrau die Ehrungen vor. Das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze erhielt Anton Friedemann (Trompete), jenes in Silber Matthias Sammer (Flügelhorn). Für eine 10-jährige Mitgliedschaft wurden Laura Sojer, Jasmin Cristina Wöll und Alexander Edenhauser und für 20-jährige Mitgliedschaft Stefan Jöchl geehrt. Mit der ÖBV-Verdienstmedaille für 15 Jahre Mitglied wurden Teresa Dag, Verena Sammer und Fabian Ortner und für 40 Jahre Mitgliedschaft Doris Kröll ausgezeichnet. Vom Tiroler Blasmusikverband erhielten Michael Sinnesberger das Verdienstzeichen in Grün für langjährige Ausschusszugehörigkeit, Stefanie Staffner die Verdienstmedaille in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft, Walter Schlemaier die Verdienstmedaille in Gold für 40-jährige und Rudi Friesinger für 50-jährige Mitgliedschaft.

Bild: Jugendreferent Gregor Salinger, Verena Sammer, Alexander Edenhauser, Jasmin Cristina Wöll, Rudi Friesinger, Doris Kröll, Stefan Jöchl, Laura Sojer, Walter Schlemaier, Matthias Sammer, die neugewählte Obfrau Ursula Beltermann und Kapellmeister Hermann Ortner. Foto: MK St. Johann