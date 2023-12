Brunner ist „Lehrling des Monats“

Klemens Brunner ist der „Lehrling des Monats November 2023“. Landesrätin Astrid Mair überreichte ihm die Auszeichnung kürzlich im Rahmen einer Feier.



Schwendt, St. Johann | Er kommt aus Schwendt und absolviert eine Lehre zum Kraftfahrzeugtechniker (Personenkraftwagentechnik, Systemelektronik) im vierten Lehrjahr bei der Porsche Inter Auto GmbH in St. Johann: Der „Lehrling des Monats November 2023“ heißt Klemens Brunner.



LR Mair: „Brunner einer der Vorzeige-Lehrlinge“

„Im Zuge der Lehrlingsoffensive des Landes Tirol wird der ‚Lehrling des Monats‘ von einer Jury ausgewählt und präsentiert. Klemens Brunner ist einer jener Vorzeige-Lehrlinge, die wir bewusst vor den Vorhang holen und denen wir für ihre bisherigen Leistungen und ihr Engagement danken wollen. Unsere Jugend braucht Vorbilder, an denen sie sich orientieren kann und der Wirtschaftsstandort Tirol benötigt engagierte und gut ausgebildete Lehrlinge, um dem Fachkräftemangel entgegensteuern zu können“, lobt LR Astrid Mair.



Ehrenamtlich im Ort engagiert

Klemens Brunner hat die dritte Fachklasse an der Tiroler Fachberufsschule für Kraftfahrzeugtechnik Innsbruck mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Vom Betrieb wurde er besonders für seine Kollegialität und Pünktlichkeit gelobt. Er absolvierte das Lehrlingsseminar von Porsche Inter Auto und den Atemschutzlehrgang der Feuerwehr. Zudem erreichte er beim Lehrlingswettbewerb der Wirtschaftskammer das Goldene Leistungsabzeichen und erhielt das Diplom der Fachberufsschulen für ausgezeichnete Leistungen.



Brunner ist Mitglied im Ausschuss der Landjugend, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und der Bundesmusikkapelle Schwendt und erhielt den Schlagzeug-Registerpreis. Zu seinen Hobbies zählt er das Schwimmen, Skifahren und Musizieren.



Wie wird man „Lehrling des Monats“?

Die Auszeichnung „Lehrling des Monats“ wird für besondere Leistungen am Arbeitsplatz und in der Berufsschule sowie besonderes gesellschaftliches Engagement vergeben. Über die Auszeichnung entscheidet eine Jury aus Vertretern des Landes Tirol, der Wirtschaftskammer Tirol, der Arbeiterkammer Tirol und der Berufsschulen. Der „Lehrling des Jahres“ wird im Folgejahr im Rahmen einer Galanacht aus dem Kreis der zwölf Lehrlinge des Monats gewählt. KA

Bild: Arbeits- und Jugendlandesrätin Astrid Mair gratulierte Klemens Brunner zum „Lehrling des Monats November 2023“. Foto: Land Tirol/Gerzabek