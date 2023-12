Der Koasa von der schönsten Seite

Für die Winter-Ausgabe von „Land der Berge“ aus St. Johann scheute Moderatorin Marlies Raich abermals keine Mühen, um die schönsten und teilweise auch unbekannten Seiten rund um das Kaisergebirge zu präsentieren.



St. Johann | Vom Eisstockschießen am Rummlerhof bis zum Langlaufen im Hinterkaiser, vom Retro-Skifahren am Harschbichl bis zur anspruchsvollen Tour von der Fritz-Pflaum-Hütte ins Grubachkar – nach der erfolgreichen Sommer-Produktion von „Land der Berge“ präsentiert Marlies Raich in der Fortsetzungs-Doku die schönsten Winter-Bilder aus St. Johann und holt dabei lokale Persönlichkeiten und Originale vor die Kamera: Mit Koasalauf-Ikone Franz Puckl sen. plaudert sie vor der imposanten Kulisse der Granderhöfe, mit dessen Sohn versucht sie sich am Schießstand. Auf der Stanglalm in Oberndorf genießt sie mit Hüttenwirt Sepp den Sonnenuntergang und die Maschinistin Barbara sucht sie an deren Arbeitsplatz bei den Bergbahnen auf. Es ist ein bunter Themenmix, eingebettet in herrliche, winterliche Landschaftsaufnahmen, mit dem das Fernsehpublikum in die Eigentümlichkeiten der Region eintauchen wird.



„Neben landschaftlichen Höhepunkten und sportlichen Abenteuern bietet diese Neuproduktion vor allem einen Einblick in das Leben und Denken der Menschen zwischen Wilder Kaiser und Kitzbüheler Horn“, heißt es dazu von Produzentin Mathea Holaus.



Erstmals ausgestrahlt wird die Dokumentation „Winter im Kaisergebirge mit Marlies Raich“ am Donnerstag, 18. Jänner 2024, um 20.15 Uhr auf ORF III. Im Tourismusverband freut man sich bereits auf die neue Sendung, zumal schon die Sommer-Ausgabe für gute Einschaltquoten gesorgt hat, wie TVB-Geschäftsführerin Martina Foidl berichtet. „Bei der Erstausstrahlung wurden 120.000 Zuschauer registriert. Jede Folge von „Land der Berge“ wird außerdem mehrmals gesendet.“ Und auch der Sender 3Sat soll bereits Interesse an den Dokus aus St. Johann bekundet haben. Alexandra Fusser

Bild: Moderatorin Marlies Raich in luftiger Höhe am Set: In der TV-Doku „Land der Berge“ präsentiert sie die Vielseitigkeit der Region rund um St. Johann. Foto: Mathea Holaus