„Jungunternehmer“ bei der Arbeit

Das Projekt „KiWi – Kinder entdecken Wirtschaft“ ging heuer im Bezirk in seine achte Auflage. Die Aufregung und der Eifer der jungen Teilnehmer waren groß.



Kitzbühel | „Die besten Qualitäten zum besten Preis“ oder „Shoppen ohne Stress“ – die Jungunternehmer rührten im Verlauf des KiWi-Handelstages ordentlich die Werbetrommel für ihren jeweiligen Stand. Die Veranstaltung in der Wirtschaftskammer stellte die Krönung des Projekts für die 98 Schüler dar. Bereits im Vorfeld wurden die Grundlagen des Unternehmertums mit den Kindern im Unterricht erarbeitet: vom Festlegen des Firmennamens über die nötigen Dokumente bis hin zu Finanzplanung und Bestellung beim „Großhandel“. Die Kinder gestalteten außerdem in Vorbereitung auf den großen Handelstag mit Feuereifer Plakate, Werbegeschenke und vieles mehr.



200 Besucher mit dabei

Dieses Jahr waren Schüler der Mittelschule Kitzbühel sowie der Volksschulen Jochberg, Itter, Kitzbühel, Brixen, Kirchberg und Penning mit an Bord.



Rund 200 Besucher hatten sich zudem angemeldet, um nach Herzenslust an den 21 Marktständen ihre KiWi-Euros auszugeben. Mit dem KiWi-Projekt will sich die Wirtschaftskammer als Interessensvertretung der Öffentlichkeit präsentieren sowie auch dem stationären, inhabergeführten Handel ein Gesicht geben. Im Anschluss an den Verkaufsreigen bewertete eine „streng geheime Jury“ noch die Fortschritte der Jungunternehmer – der Vormittag war ein großartiger Erfolg. E. Galehr

Bild: Die Itterer Volksschüler erhielten moralische Unterstützung von Bürgermeister Roman Thaler (hinten, 2.v.l.). WK-Obmann Peter Seiwald (l.) freute sich über den Einsatz der jungen Unternehmer. Foto: Galehr