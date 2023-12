Feuerwehrzubau läuft nach Plan

Ein einsatzintensives Jahr liegt hinter der Feuerwehr St. Johann. 164 Einsätze, darunter 24 Brände, galt es abzuarbeiten. Im Mittelpunkt standen die Ehrungen verdienter Florianijünger.



St. Johann | Es ist eine liebgewonnene Tradition, dass die St. Johanner Feuerwehr im Dezember den Startschuss für die Feuerwehr-Jahreshauptversammlungen im Bezirk gibt. Vergangene Woche konnte Kommandant Michael Schenk dazu unter anderem Bezirksfeuerwehrinspektor Bernhard Geisler sowie Bezirksfeuerwehrchef Martin Mitterer begrüßen.



Mit insgesamt 131 Mitgliedern, davon 83 Aktiven, ist die Feuerwehr St. Johann eine der größten Feuerwehrmannschaften im Bezirk. Kommandant Michael Schenk und sein Vize Toni Rieser legten ihren Kameraden eine beeindruckende Bilanz vor: Mit 164 Einsätzen – 20 mehr als im Vorjahr – haben die Feuerwehrleute ein arbeitsintensives Jahr hinter sich. 24 Brand- und 86 technische Einsätze galt es abzuarbeiten. 40 Brandmeldealarme sowie 14 Brandsicherheitswachen finden sich ebenfalls in der Bilanz.



Zahlreiche spektakuläre Unfälle forderten die St. Johanner Florianijünger, unter anderem auf der Eggerkreuzung. Auch mit einem Biber hatte es die Feuerwehr zu tun – dieser hatte einen Baum an der Ache gefällt, der auf die Pass-Thurn-Bundesstraße fiel und von der Feuerwehr aufgearbeitet werden musste. In Erinnerung bleibt der Großbrand eines Hotels im Zentrum St. Johanns im August. Die St. Johanner halfen auch immer wieder in den Nachbargemeinden aus und waren bei Löscharbeiten von Großbränden, etwa in Kitzbühel oder auch in Kössen, vor Ort.

Besonders freut die St. Johanner der neue Zubau am Feuerwehrhaus, der im März begonnen wurde. „Der Bau läuft nach Plan“, berichtete Schenk. Die Baukosten liegen bei 3,7 Millionen Euro. Mit der Fertigstellung wird im April 2024 gerechnet.



Im Mittelpunkt der Versammlung standen auch Ehrungen und Beförderungen.mak

Bild: Bgm. Stefan Seiwald, Komm. Michael Schenk, BFI Bernhard Geisler (v.l.) und BFK Martin Mitterer (ganz rechts) mit den Geehrten Martin Astl, Stefan Zass-Aigner,Hubert Oberschmid, Thomas Hauser, Andreas Lackner, Mathias Wimmer, Thomas Noggler, Klaus Hauser, Toni Rieser und Helmuth Treffer (v.l.). Foto: FF/Wörgetter

Ehrungen



➤ 25 Jahre: Martin Astl, Josef Grander, Thomas Hauser, Andreas Lackner, Thomas Noggler, Toni Rieser, Mathias Wimmer, Stefan Aigner-Zass.

➤ 40 Jahre: Klaus Hauser

➤ 50 Jahre: Helmuth Treffer, Hubert Oberschmid.

➤ Verdienstzeichen des Bezirksfeuerwehrverbandes in Silber: Toni Rieser.