Sporttalent David Hupf

Der zehnjährige Fieberbrunner David Hupf zählt zu den größten Fußballtalenten in Tirol. Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt er für den FC Kitzbühel und träumt von einer Profikarriere.



Fieberbrunn | Lange muss Mama Heidi nicht warten. Sobald die Schulglocke ertönt, kommt David angelaufen. Die beiden machen sich dann auf den Weg zum Fußballtraining nach Kitzbühel oder Wörgl.



Dort werden die besten Talente aus Tirol gefördert und trainieren zusammen. Weite Wege, das ist auch David bewusst und so ist er seiner Mutter sehr dankbar, dass sie ihn hierbei unterstützt und oft zwei Stunden am Tag mit ihm im Auto sitzt.



Teamplayer und Edeltechniker

Schon als Kleinkind konnte man David den Ball kaum vom Fuß nehmen – er ging damit sozusagen spazieren. Beim FC Kitzbühel ist er als Mittelfeld-Regisseur nicht mehr wegzudenken. So spielt David als 10-Jähriger nicht nur in der Klasse U11, sondern auch in den Klassen U12 und U13. Im Nachwuchs werden fast alle Positionen besetzt. Am liebsten spielt David jedoch eindeutig im zentralen Mittelfeld, hier kann er seine Mitspieler am besten in Szene setzen und das ein oder andere Tor auflegen. Manchmal sogar zu viel, denn er könnte das ein oder andere Mal selber aufs Tor schießen.



Unter dem ehemaligen Bundesliga Profi Manuel Schmid, welcher seit seinem 6. Lebensjahr sein Coach beim FCK ist, macht David große Fortschritte und hat hier schon einiges lernen können.



Unter Beobachtung von Red Bull Salzburg

Nicht nur die Fußballtrainer im Bezirk wissen von Davids Qualitäten. Auch die Scouts von Red Bull Salzburg haben den FCK Kicker bereits im Notizbuch vermerkt und beobachten ihn laufend.



Dies ehrt David ganz besonders, würde er doch zu gerne irgendwann in der Red Bull Akademie Fuß fassen und von dort den Sprung zu den Profis in Salzburg schaffen. Der bodenständige David weiß aber ganz genau, dass dieser Weg nicht einfach ist und versucht sich Tag für Tag zu verbessern.



Einladung von Real Madrid

Ein großer Traum von David ging bereits in Erfüllung. Beim Fußball Camp in Bruckhäusl ging es um nichts weniger als um die Teilnahme an einem Camp in Madrid bei Real Madrid. Der Haken daran war, dass nur der Beste sich direkt für das Camp qualifizieren konnte. David schaffte es aber dabei die Trainer mit seiner Technik und seiner Einstellung so sehr zu begeistern, dass er als Einziger das Flugticket nach Madrid vor Ort sofort ausgedruckt bekam. In Madrid darf er nun im legendären Estadio Santiago Bernabeu trainieren und eventuell den besten Spielern der Welt auf die Füße schauen, in der Hoffnung später selber einmal als Profi dort die Schuhe schnüren zu dürfen. Matthias Wieser

Bild: David Hupf (Mitte) hier im harten Zweikampf. Foto: Kaufmann