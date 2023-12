Hochfilzen steht in den Startlöchern

Die Arbeiten an der Strecke sind abgeschlossen. Eine herrliche Winterlandschaft wartet darauf, die Biathlon-Fans begrüßen zu dürfen.



Hochfilzen | Tage vor dem Start des Biathlon-Weltcups präsentiert sich Hochfilzen bereits im weißen Kleid. Die Vorbereitungen im Stadion sowie an der Strecke sind abgeschlossen. Perfekte Voraussetzungen also für ein packendes Rennwochenende.



OK-Chef Franz Berger zeigte sich zufrieden: „Wir freuen uns schon, die Biathlon-Weltelite wieder in Hochfilzen begrüßen zu dürfen. Die Vorbereitungen im Stadion sowie an der Strecke sind abgeschlossen. Bei der Präparierung der Strecke hat uns der Naturschnee sehr geholfen, dadurch müssen wir wenig Maschinenschnee auftragen.“



Spannendes Rennprogramm

Berger ergänzte mit gr0ßer Vorfreude: „Wir freuen uns, damit sowohl den Sportlern als auch den Besuchern optimale Voraussetzungen für ein großartiges Biathlonwochenende bieten zu können.“ Mit den Sprintrennen am Freitag stehen sogleich zwei wichtige Entscheidungen auf dem Programm. Hier heißt es für die heimischen Biathlonstars nicht nur eine gute Platzierung zu erzielen, sondern auch eine optimale Startposition für die tags darauf stattfindenden Verfolgungsrennen zu schaffen, die am Samstag stattfinden werden.



Als krönender Höhepunkt stehen am Sonntag die Staffelrennen auf dem Programm und da wollen vor allem die ÖSV-Damen endlich den Sprung auf das Podest schaffen.



Großartiges Biathlonerlebnis

Mit dem Zieleinlauf direkt vor der B-Tribüne und dem Blick auf den Schießstand sind die Zuschauer auf Tuchfühlung mit ihren Stars. Video-Walls, Top-Moderatoren und ein Unterhaltungsprogramm am Stadionvorplatz sowie in der WM-Halle sorgen für zusätzliche Stimmung. Am Freitag und Samstag steigt im Kulturhaus zudem die Biathlon Party. Alle Informationen zu Programm, Tickets und Anreise finden Sie unter: www.biathlon-hochfilzen.at. KA

Programm Biathlon Hochfilzen



Freitag, 8. Dezember:

11.30 Uhr: Sprint Männer

14.25 Uhr: Sprint Frauen



Samstag, 9. Dezember:

12.15 Uhr: Verfolgung Männer

14.45 Uhr: Verfolgung Frauen



Sonntag, 10. Dezember:

11.30 Uhr: Staffel Männer

14.15 Uhr: Staffel Frauen

Bild: Lisa Hauser hat sich für Hochfilzen wieder viel vorgenommen. Foto: ÖSV/GEPA