Vermittlung über die Region hinaus

Die Arbeitslosigkeit in Wien liegt bei rund 10 Prozent, im Bezirk Kitzbühel werden dagegen zum Saisonstart dringend Mitarbeiter gesucht. Da liegt es nahe, beides zu verbinden. So geschehen bei der jüngsten Jobbörse des AMS in St. Johann.



St. Johann | Bereits zum zweiten Mal konnten Arbeitssuchende aus der Bundeshauptstadt sich bei einer Börse im Bezirk Kitzbühel über freie Saisonstellen informieren. Rund 600 Interessenten durchliefen bereits in Wien eine Vorauswahl, bei der Messe in St. Johann waren 30 Bewerber vor Ort. Das Besondere an dieser Form von überregionaler Jobvermittlung ist die eingehende Betreuung der Kandidaten. Diese passiert sowohl vor, während, als auch nach ihrer Vermittlung nach Tirol. So reisten die Interessenten gemeinsam an, konnten sich vorab einige Betriebe anschauen und selbst ein Bild machen.



„Es geht zum Teil auch darum, den Leuten ihre Ängste zu nehmen und falsche Vorstellungen zu korrigieren“, weiß Ida-Maria Gasparotto vom AMS Wien – Fachzentrum „Vermittlung Überregional“. Viele Fragen der Bewerber drehen sich um logistische Fragen, aber auch die Unterbringung ist ein großes Thema. „Einige waren das erste Mal in Tirol“, so Gasparotto. Bei allfälligen Fragen steht den Jobsuchenden übrigens noch AMS-Tourismuscoach Artur Skalet zur Seite. Sollte jemand z.B. bei der Börse in St. Johann keine Stelle finden, wird die Person dann anderswo in Tirol vermittelt. Generell ist Skalet auch bei Alltagsnöten wie Behördenwegen zur Stelle: „Ich fahre dorthin, und versuche zu helfen“, so Skalet, der sich und seine Tätigkeit in St. Johann auch den angereisten Bewerbern vorstellte. Denn, wie Ida-Maria Gasparotto klar betont: „Je besser die Vorbereitung, desto erfolgreicher ist die Jobbörse.“



Auch klarer Mehrwert für Betriebe

Bei der Messe präsentierte sich ein gutes Dutzend an Betrieben aus der Region – die Bandbreite reichte dabei von der Skihütte bis zum Sterne-Haus. Gut, dass auch die Vorlieben der Kandidaten breit gestreut sind, wie Gasparotto weiß. Auch für die Arbeitgeber-Seite ist die Börse ein Gewinn, wie Helga Steinberger vom AMS Tirol unterstreicht: „Es gibt nichts Vergleichbares – für die Betriebe ist es ein geringer Zeitaufwand mit guten Chancen.“ Das bestätigt Verena Mimm vom Hotel Crystal in St. Johann: „Wir haben vergangenes Jahr gute Erfahrungen gemacht und auch Personal über diesen Weg eingestellt.“



Der Jobmarkt sei schließlich keine Einbahnstraße, hält Mimm fest: „Ich sehe es als meine Aufgabe als Unternehmerin, realistische Arbeitslösungen zu schaffen.“ Gerade Menschen, die schon weiter vom Arbeitsmarkt weg sind, müsse man ermutigen – ihnen zuhören. „Unternehmer sollten hier ‚out of the box‘ denken und Ängste nehmen“, ergänzt Mimm. Daher lautet das klare Fazit der Hotelierin: „Es sollte mehr solche Veranstaltungen geben.“ Dieser Wunsch wird vermutlich auch kommendes Jahr erfüllt, denn die Chancen für eine Wiederholung dieser Veranstaltung stehen gut.

Elisabeth Galehr

Bild: Arbeiten bei der überregionalen Vermittlung zusammen (v.l.): Josef Hölzl und Manfred Dag vom AMS Kitzbühel, Helga Steinberger (AMS Tirol), Ida-Maria Gasparotto und Vahan Guiragossian (AMS Wien). Foto: Galehr