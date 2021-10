#wirsindKITZBÜHEL trägt weitere Früchte bei KITZ Kulinarik x Piemont

Der im März 2021 von Kitzbühel Tourismus mit über 70 Personen gestartete Markenbildungsprozess ist bereits in voller Umsetzung.



Kitzbühel | Nach der PURA VIDA Veranstaltungsreihe der jungen Kitzbüheler UnternehmerInnen in diesem Sommer sorgte KITZ Kulinarik x Piemont für einen weiteren Meilenstein in der konkreten Umsetzung der gesetzten Handlungsschwerpunkte.

Kitzbühel trifft Piemont

Als zweiter Output und Quick-Win aus den zahlreichen Workshops ist in Zusammenarbeit mit dem Initiator Jürgen Kleinhappl das Projekt KITZ Kulinarik x Piemont entstanden.

Von Donnerstag, den 14. bis Sonntag, den 17. Oktober lud der erstmalig veranstaltete Genussmarkt bei herrlichstem Herbstwetter und Sonnenschein mit Köstlichkeiten der beiden Genussregionen in den Park. Rund 6.000 Personen genossen an diesen Tagen verteilt die italienische Atmosphäre in der Gamsstadt und verkosteten Trüffelspezialitäten, Haselnussvariationen sowie ausgewählte Weine und Spirituosen aus der Region Piemont.



„Top-Qualität und die Kreation neuer Geschmackserlebnisse waren unsere oberste Prämisse. Dabei haben wir auf Köstlichkeiten der Regionen Kitzbühel und Alba gesetzt und diese mit Trüffel verfeinert“, so Jürgen Kleinhappl, gastronomischer Leiter der Harisch Hotels.

Nach dem Auftakt in den kulinarischen Herbst mit KITZ Kulinarik Anfang September war auch das neue innovative Konzept ein voller Erfolg.

Giuseppe Perna, Geschäftsführer von Ivents Kulturagentur in Graz, war als Mitveranstalter äußert zufrieden über die erste Umsetzung der gemeinsamen Veranstaltung. Gespräche über eine Fortführung sowie Ausweitung im nächsten Jahr werden bereits geführt.

Das Zukunftsbild von Kitzbühel

Im März nach offener Ausschreibung gestartet, haben über 50 TeilnehmerInnen in zahlreichen Online- und Kleingruppenmeetings am Zukunftsbild von Kitzbühel Tourismus gearbeitet. In der letzten Aufsichtsratssitzung Anfang Oktober wurde ein einstimmiges Zeichen für eine konkrete Umsetzung zu diesem Zukunftsbild gesetzt. Der Aufsichtsrat von Kitzbühel Tourismus steht voll umfänglich hinter dieser Initiative, weil diese Vision aus Kitzbühel gewachsen ist und von den VertreterInnen diverser Stakeholder gemeinschaftlich erarbeitet wurde. Die weiteren Schritte werden eine umfassende Präsentation der Inhalte in diversen Gremien sein, es ist auch eine offizielle Präsentation der Inhalte geplant.



Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich über das zahlreiche und kreative Engagement der MitgliederInnen und die positive Resonanz: „Die ersten Umsetzungen nach kürzester Zeit sind eine Bestätigung für den Markenbildungsprozess und die co-kreative Herangehensweise in der Produktentwicklung. Wir werden derartige erfolgreiche Konzepte auch in der Zukunft fortsetzen und mit einem gemeinsamen wertschätzenden Miteinander weitere innovative Formate planen.“

Ein zentrales Handlungsfeld aus dem erarbeiteten beschreibt das Thema Kulinarik, das mit dem umfangreichen Angebot bereits eine Sonderstellung einnimmt. Kitzbühel Tourismus positionierte aufgrund des Outputs aus den Meetings dies zusätzlich als zentrales Thema für den Herbst, um mit qualitativen Aktivitäten einen Schwerpunkt zu schaffen.



Im Rahmen der Kampagne „Kulinarische #Genussmomente im Kitzbüheler Herbst“ entstand dabei eine eigens kreierte Genuss-Landkarte mit Videos, Bildern und Texten für alle teilnehmenden Betriebe.

Bild: Top-Qualität und die Kreation neuer Geschmackserlebnisse war das Ziel von Kitz Kulinarik x Piemont.