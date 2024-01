Verlosung Weihnachtsgewinnspiel

52 Gewinner:innen und zwei Hauptpreisgewinner aus mehreren tausend Gewinnkarten beim Weihnachtsgewinnspiel der St. Johanner Wirtschaft gezogen – eine schöne Bescherung!



St. Johann | In der Zeit von 24. November bis 22. Dezember hatten Kund:innen in St. Johann die Chance, ihre Ausgaben in Einkaufsgutscheinen zurückzugewinnen. Die Teilnahme am Weihnachtsgewinnspiel war überwältigend! Am 22. Dezember wurden 52 Gewinner:innen gezogen, die sich über Beträge in einer Höhe von € 10,-- bis € 500,-- in Einkaufsgutscheinen freuen. Die Namen der Glückspilze sind auf www.treffpunkt-stjohann.at zu finden.



Hauptpreisgewinn!

Gerti Walch und Matthias Zischg sind die Hauptpreisgewinner in diesem Jahr. Sie bekamen am 23. Dezember jeweils einen riesigen Korb voll Geschenke überreicht. Die St. Johanner Wirtschaft, das Ortsmarketing Büro St. Johann und der Kitzbüheler Anzeiger als Medienpartner dieser Aktion gratulieren herzlich. Werbung

Bild: Von links: Die Gewinnerin Gerti Walch mit ihren Töchtern, Vizebürgermeister Hubert Almberger, Ortsmarketing GF Angelika Hronek, Obmann Wirtschaftsforum Patrick Unterberger und Gewinner Matthias Zischg. Foto: Anita Lutzmann