Die jungen Wilden auf der Streif

Nicolas Hofer (21) aus Oberndorf, der Waidringer Hannes Entstrasser (21) sowie Anton Aufschnaiter (23) starten als Vorläufer auf der berüchtigten Streif-Rennstrecke.



Kitzbühel | Abfahrt in Kitzbühel: Bevor sich Marco Odermatt oder Vincent Kriechmayr aus dem Starthaus katapultieren, wagen sich drei junge Einheimische über die Streif. Bereits zum fünften Mal ist Nicolas Hofer mit dabei. „Am besten gefallen mir die ersten 30 Sekunden der Rennstrecke – Mausefalle, Karussell und Steilhang – hier geht es so richtig zur Sache und das Adrenalinlevel ist enorm hoch,“ so der junge Oberndorfer, der mittlerweile auch schon bei Europacuprennen eine gute Figur abgibt. Er träumt davon, irgendwann selbst im Weltcup zu starten.



Die drei Youngsters überlassen nichts dem Zufall. So präparieren sie die Abfahrtsski jeweils am Vorabend selbst. Ein kaltes Wachs bei den eisigen Verhältnissen auf einer perfekt präparierten Rennstrecke sowie messerscharfe Kanten sind dabei entscheidend, um die Spur perfekt halten zu können. „Ab der Hausbergkante, wenn die Oberschenkel brennen und man die Müdigkeit spürt, ist höchste Konzentration erforderlich,“ schildert Anton Aufschnaiter.



„Wenn man vor tausenden Zuschauern im Ziel abschwingen darf und die Fahrt heil überstanden hat, kann man eine Menge für die Saison mitnehmen und man weiß , dass sich der gesamte Trainingseinsatz gelohnt hat,“ freut sich der Waidringer Hannes Entstrasser schon jetzt auf die Rennen.



Ganz besonders spannend ist es für die Skitalente, die Rennzeiten miteinander zu vergleichen. Die vorgelegten Zeiten der Vorläufer bleiben zwar geheim, doch es ist bekannt, dass sie in Teilabschnitten schon mit den Besten mithalten können. Hier bietet sich den Youngsters auch die Chance, sich den Trainern mit einer guten Fahrt für höhere Aufgaben zu empfehlen. Matthias Wieser

Bild: Toni Aufschnaiter, Jochberg - Nicolas Hofer, Oberndorf - Hannes Endstrasser, Waidring. Foto: Claudia Egger