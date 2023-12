Erzbischof ehrte ehrenamtliche Helfer

Erzbischof Lackner ehrte acht ehrenamtliche Mitarbeiter des Katholischen Bildungswerks mit dem Rupert und Virgil-Orden – darunter auch drei Personen aus dem Bezirk.



Kitzbühel | Erzbischof Franz Lackner überreichte kürzlich acht ehrenamtlich engagierten Frauen und Männern, die jahrelang in der regionalen Bildungsarbeit in der Erzdiözese Salzburg aktiv waren, den Rupert- und Virgil-Orden in Silber. Im Kardinal-Schwarzenberg-Haus lud die Kirche von Salzburg zur festlichen Übergabe der hohen Auszeichnung. Die Geehrten sowie die Führung der Diözesan- und Bildungsebene zeigten sich dankbar, stolz und zuversichtlich für die kommenden Jahre.



Fundament für Kirche und Gesellschaft

Erzbischof Franz Lackner machte deutlich, wie unerlässlich der Dialog in Kirche und Gesellschaft sei. Andreas Gutenthaler, Direktor des Katholischen Bildungswerkes Salzburg betonte: „Das Engagement der ehrenamtlich Tätigen bildet schon seit Jahrzehnten das Fundament für Kirche und Gesellschaft. Im Bildungsbereich kommen dabei Menschen aus allen Teilen des Lebens zusammen, um sich im Dialog zu stärken, ihr Wissen zu erweitern und neue Einsichten zu bekommen.“ Ohne diese Leistungen der Menschen vor Ort wären viele Bereiche des kirchlichen und öffentlichen Lebens nicht denkbar. „Nur das Fördern, Stärken und Begleiten der Menschen vor Ort kann die Arbeit und Sendung von Kirche, Bildung und gesellschaftlicher Solidarität langfristig sichern“, zeigte sich Gutenthaler überzeugt.



Die Geehrten aus dem Bezirk Kitzbühel

Veronika Braun aus Kössen hat im Jahr 2023 nach 20 Jahren an der Spitze des seit 70 Jahren existierenden Katholischen Bildungswerkes in Kössen die Leitung an ihre Nachfolgerin übergeben. Veronika Braun baute ein großes Team auf, ist zudem Mitarbeiterin im örtlichen Frauentreff und stärkte in Pfarre und Gemeinde vor Ort das Zusammenleben von Menschen durch Bildung, einfühlsame Begegnung und der ständigen „Lust nach Neuem“.



Barbara Lackner aus Kirchdorf war 35 Jahre lang die Leiterin des Katholischen Bildungswerkes in der Tiroler Gemeinde. Als örtliche Bildungswerkleiterin erlebte und gestaltete sie Wechsel und Übergänge im Gemeindeleben und war eine verlässliche Konstante im Leben vor Ort. Kürzlich übergab sie ihr Amt an ihren Nachfolger und stellte damit die Zukunft des örtlichen Bildungslebens sicher.



Harald Rupert aus Kitzbühel war seit 1997 der Leiter des Katholischen Bildungswerkes in der Tiroler Gemeinde. Der vielseitig aktive Theologe setzte sich im Ort besonders für Bildung, ökumenische Zusammenarbeit und eine menschenfreundliche Kirche im Sinne des 2. Vatikanischen Konzils ein. Auch als Referent in den örtlichen Einrichtungen bildete er jahrzehntelang eine Konstante im Programm des Katholischen Bildungswerkes Salzburg und übergab sein Amt schließlich 2023 an seinen Nachfolger. KA

Bild: Unter den Geehrten: Veronika Braun aus Kössen (4.v.l.), Harald Rupert aus Kitzbühel (9.v.l.) und Barbara Lackner aus Kirchdorf. (3.v.r.). Foto: Erzdiözese Salzburg