Tourismusschule öffnet die Türen

Die Tourismusschulen Am Wilden Kaiser öffnen am Donnerstag, 25. Jänner, ihre Türen für interessierte Schüler.



St. Johann | Unter dem Motto „Das sind wir“ erhalten die Besucher einen Einblick in das vielfältige Angebot der Schule und in die drei Ausbildungszweige.



Drei Ausbildungszweige sind möglich

Die Höhere Lehranstalt für Tourismus (Dauer fünf Jahre, Abschluss mit der Matura, vier Lehrabschlüsse, Ersatz der Unternehmerprüfung) mit Fremdsprachenschwerpunkt (Englisch, Französisch und Italienisch).



Die Hotelfachschule mit dem Schwerpunkt Gastronomie (Dauer drei Jahre, drei Lehrabschlüsse, Ersatz der Unternehmerprüfung).



Aufbaulehrgang für Tourismus und Freizeitwirtschaft mit Schwerpunkt Bar (Dauer drei Jahre, Abschluss mit Matura, vier Abschlüsse sowie Ersatz der Unternehmerprüfung).



Um einen echten Einblick in den vielfältigen Schulalltag gewähren zu können, führen Schüler Interessierte durch das Haus, beantworten Fragen aus erster Hand und berichten über ihre Exkursionen. Auch Lehrer und Schulleitung sind selbstverständlich zur Klärung individueller Fragen und Anliegen zu Gesprächen bereit. Für eine Stärkung zwischendurch ist das Schulcafé den ganzen Tag für alle geöffnet.



Eine Ausstellung in der Schule

Der Förder- und Kulturverein der Tourismusschulen Am Wilden Kaiser lädt zur Finissage der Ausstellung von Andrea Langensiepen am Donnerstag, 25. Jänner, im Zuge des Tages der offenen Tür in die Tourismusschulen Am Wilden Kaiser.



Die Ausstellung ist eine abstrakte Reise in die Emotionen, die ein Gefühl von Geheimnis und Neugierde hervorruft und das Publikum einlädt, in eine Welt unerwarteter Empfindungen und Bilder einzutauchen. Die Finissage findet von 10 bis 17 Uhr statt.

Bild: Schüler geben am Tag der offenen Tür Einblick in den Schulalltag.

Foto: Tourismusschulen Am Wilden Kaiser