„Bijou Noir“ neuerlich Stefanisieger

Trabrennsport vom Feinsten wurde am Stefanitag auf der Lafferbahn geboten. Mit dabei waren auch heuer die Haflingerfreunde aus Südtirol.



St. Johann | Am Stefanitag gab sich die Elite der Trabrennfahrer auf der Lafferbahn in St. Johann wieder ein Stelldichein und fand perfekte Bahnverhältnisse vor. Auch heuer wurde auf Sand gefahren, und die Besucher bekamen höchst spannende Rennen zu sehen.



Den „Stefanisieg“ holte sich Mario Zanderigo mit „Bijou Noir“ und verteidigte damit den Titel des Vorjahres. Zum Seriensieger krönte sich Fahrer Gehard Mayr mit vier Siegen und zwei zweiten Plätzen, u.a. beim Stefanifinale. Nichts schenkten sich auch die Gäste aus Südtirol mit ihren Haflingern, die mit ihren Blondinnen nur so über die Sandbahn flogen und viel Applaus erhielten. Alois Egger war auch heuer mit seiner „Rosaria“ nicht zu schlagen. Die Organisatoren, allen voran Vereinspräsident Josef Mayr, freuten sich über den großen Erfolg des Renntags, der von Gerhard Reichebner geleitet wurde.



Die Ergebnisse:

1. Preis Fa. „Der Hofer“: 1. Gerhard Mayr, Power Shaman.

2. Preis TVB St. Johann: 1. Alois Egger, Rosaria.

3. Preis Fa. Meickl: 1. Mario Zanderigo, Bijou Noir.

4. Preis Fa. Fröschl: 1. Gerhard Mayr, Mona Beuckenswijk;

5. Preis Fa. Brunnschmid: 1. Gerhard Mayr, Power Pepper.

6. Preis Lagerhaus: 1. Anna Götsch, B-Fedi.

7. Preis Elektro Krepper, (Stefanirennen): 1. Mario Zanderigo, Bijou Noir; 2. Gerhard Mayr, Power Shaman; 3. Cornelia Mayr, Chac Pipe BMG.

8. Preis Fa. Unser Lagerhaus: 1. Gerhard Mayr, Invictus Mencourt.

Margret Klausner

Bild: „Bijou Noir“ mit Mario Zanderigo im Sulky gewann souverän das Stefanirennen. Auch im Vorrundenrennen blieb das Duo ungeschlagen. Foto: Weiss