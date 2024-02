Sporttalent Lucas Fritz - „Belive in your dreams“

Das 13-jährige Eishockeytalent Lucas Fritz aus Kössen geht seinen ganz eigenen Weg, um sich seinen Traum vom Eishockey- Tormann zu verwirklichen. Er genießt im finnischen Rauma die dortige Eishockeyschule und misst sich mit den Besten des Landes.



Kössen – Rauma | Bei klirrender Kälte begibt sich Lucas auf seine Laufrunde, welche er im finnischen Rauma für Trainingszwecke nutzt. Hier spielen Kinder bei minus 25 Grad in der Kälte Fußball oder Eishockey. Die Gemütlichkeit, die es in Österreich gibt, existiert hier kaum. Die Stadt mit 30.000 Einwohnern ist sehr beschaulich und schön.



Es gibt für Lucas keine Ausreden

Hier wird unter allen Umständen trainiert ohne Wenn und Aber. Für den ehrgeizigen Lucas war genau dies ein Mitgrund, nach Finnland zu gehen.



Seine Karriere startete Lucas bei den Kitzbüheler Adlern, spielte später für den HC Innsbruck und auch für Rosenheim, bevor ihm der ehemalige österreichische Nationaltormann Bernd Brückler den finnischen Weg empfahl. Vater Christian, selbst langjähriger Torhüter bei den Kitzbüheler Adlern begleitet Lucas abwechselnd mit seiner Mutter. Gemeinsam wohnen sie in einer Wohnung in Rauma. Der finnische Ort ist innerhalb von fünf Stunden über den Flughafen München zu erreichen.



Konkurrenz als Torhüter sehr hoch

Lucas trainiert zwei Mal täglich am Eis und dazu kommen noch Krafttrainings und Ausdauerläufe. Durch die vielen Trainings hat er auch schon sehr viele Freundschaften knüpfen können. In Finnland ist Eishockey Nationalsport. Die Ausbildung ist mit jener in anderen Ländern nicht vergleichbar. Es wird sehr viel in Infrastruktur investiert. Dazu kommt eine ziemlich starke Konkurrenz in jedem Trainingsspiel. In der U14 Mannschaft gibt es insgesamt 26! Torhüter, die für Rauma Lukko im Tor stehen. Nur 2 davon dürfen später in der U16 Mannschaft ran. Dazu möchte auch Lucas zählen, der von allen Seiten für sein großartiges Talent gelobt wird.



Online-Schule in Bad Aibling

Die Schule besucht Lucas, wenn er einmal zufällig vor Ort ist, in Bad Aibling. Ansonsten haben sich seine Mitschüler bereits daran gewöhnt, dass er online zugeschaltet wird.



Natürlich träumt der junge Kössener davon, wie sein kanadisches Vorbild Marc-Andre Fleury, zu den besten Torhütern der Welt zu gehören. Wenn es aber für einen Platz in der Österreichischen Bundesliga reichen würde, wäre Lucas auch mehr als zufrieden.



Gerade für Torhüter ist die Konkurrenz groß. Wenn Lucas weiterhin so fleißig trainiert, ist ihm dieser Weg aber absolut zuzutrauen. Matthias Wieser, Foto: Privat