Wenn aus 7 Euro 3.727 Euro werden

Bei der 7-Euro-Challenge konnten die Schülerinnen und Schüler der 2. HAK und HAS Klassen ihr Erlerntes in die Praxis umsetzen. Dabei wurden sie tatkräftig von den Studenten der Professorin Karin Steiner der FH Kufstein, welche dieses Projekt leitet, unterstützt.



Kitzbühel | Anfang November 2023 wurde den Schülern dieses Projekt vorgestellt. Selbstständig bildeten sie Vierer- bis Sechser-Projekt-Teams. Das Startkapital betrug 7 Euro, zusätzlich boten die Sparkassen Kufstein und Kitzbühel den Jugendlichen die Möglichkeit, einen Kredit in Höhe von 100 Euro aufzunehmen.



Um aus den sieben Euro so viel Gewinn wie möglich zu erzielen, mussten sie sich eine realistische Geschäftsidee ausdenken. Der komplette Erlös jeder Gruppe – insgesamt 3.727 Euro – wird an eine Organisation ihrer Wahl gespendet.



Grenzenlos waren die Unternehmensideen aber nicht, untersagt waren reine Spendenaktionen, „Mitleidskäufe“, ethisch nicht durchführbare Ideen (rassistische, gewalttätige und illegale Ideen) sowie Herstellung und Verkauf von Lebensmitteln, aufgrund der hohen Hygienevorschriften. Hergestellt wurden Schlüsselanhänger, Seifen, Kerzen, Schmuck und vieles mehr.



Vom Schulbuch in die Praxis

Dieses Schuljahr nahm die BHAK/BHAS Kitzbühel das erste Mal an diesem Projekt teil. 2014 wurde dieser Wettbewerb der FH Kufstein ins Leben gerufen. Ursprünglich wurde diese Herausforderung hauptsächlich für Studenten kreiert.



Abgabetermin der Dokumente, zum ausgeführten Gruppenprojekt, die die Schüler selbstständig ausfüllen mussten, war der 9. Jänner. Intern wurden die Geschäftsideen der Jugendlichen Mitte Jänner von einer ausgewählten Jury bewertet.



Schüler, die den höchsten Gewinn aus der 7-Euro-Challenge schöpfen, fahren mit den zuständigen Lehrkräften am 1. Februar nach Kufstein, um sich bei der offiziellen Siegerehrung der Fachhochschule zu präsentieren. Für besonders engagierte Schülergruppen, die sich vor der Jury beweisen können, gibt es einen besonderen Bonus.



Die Preise werden folgendermaßen aufgeteilt: Erstplatzierte 600 Euro, Zweitplatzierte 350 Euro und Drittplatzierte 150 Euro.



Außerdem fließt in die Wertung ein selbst produziertes Video der Gruppe, indem sie sich und ihr Produkt vorstellen, mit ein. Zusätzlich erhält das beste Video 100 Euro. Von den befragten Schülern hörte man nur positives Feedback, da sie hier Kompetenzen erlernen, die sie für ihr späteres Berufsleben gebrauchen können.

IsWe, MoBa, ViWi, LaVa

Bild: Das Gewinnerteam mit Projektbetreuer Frank Leiter (2.v.r.) sowie den Jurymitgliedern Andrea Gold (Sparkasse Kitzbühel, 1.v.l.), Jennifer Koller (Start.n, 2.v.l.), Karin Steiner (FH Kufstein, 3.v.l.) und Direktor Fritz Eller (1.v.r.) Foto: Nicole Reiter