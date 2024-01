St. Ulrich bekommt neue Siedlung

Das Thema Leistbares Wohnen beschäftigt den St. Ulricher Gemeinderat. Mit dem Ankauf einer großen Grundfläche will die Gemeinde junge Familien unterstützen, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen.



St. Ulrich | In den vergangenen Jahren haben vor allem Deutsche St. Ulrich für sich entdeckt und begründeten dort einen Wohnsitz. Die Folge dieses Booms waren ständig steigende Grundpreise. Eine Entwicklung, die auch in der Gemeindestube mit Sorge verfolgt wird.



Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Widmungswünsche konsequent abgelehnt, überdies war Nuarach eine der ersten Gemeinden im Bezirk, die mit Raumordnungsverträgen arbeitet.



Es ist jedoch der Wunsch der Gemeindemandatare, jungen Familien die Möglichkeit zu bieten, ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen.



„Wir haben jetzt den Grundsatzbeschluss gefasst, ein 5.000 Quadratmeter großes Grundstück zu erwerben“, freut sich Bürgermeister Martin Mitterer. Die Fläche befindet sich im Bereich Schartental in der Nähe des Weilers Strass. Entstehen sollen dort zwölf Einheiten mit jeweils rund 400 Quadratmetern Grundfläche. „Die Häuser sollen in verdichteter Bauweise errichtet werden. So könnten etwa die Garagen zusammengebaut werden“, klärt Mitterer auf. Gebaut werden soll in Eigenregie, allerdings nach einem Vorgabenkatalog der Gemeinde. Das Grundstück gehörte einem privaten Grundbesitzer, der es jetzt der Gemeinde zu einem fairen Preis überlässt. Rund um die Fläche gab es schon viele Pläne. So sollte dort etwa ein Chaletdorf oder ein Hotel entstehen – jetzt wird sie zur Siedlung für Einheimische.



Verkaufsbeginn im Frühjahr 2025 geplant

„Derzeit schaut es so aus, dass wir das Grundstück bis Ende des Jahres erschließen. Im Frühjahr 2025 sollen die ersten Grundstücke zu einem leistbaren Preis verkauft werden“, informiert der Dorfchef. In der Fortschreibung des Raumordnungskonzeptes ist die Fläche bereits als Baugrund ausgewiesen.



„Wir wollen nicht sofort alle Grundstücke verkaufen, sondern das Siedlungsgebiet über die Jahre entwickeln“, sagt Mitterer. Die Gemeinde investiert rund 1,2 Millionen Euro in den Ankauf sowie die Erschließung. Margret Klausner

Bild: St. Ulrich gehört zu einem der beliebtesten Wohnorte im Bezirk. In den letzten Jahren sind viele Familien in das Dorf gezogen. Jetzt wird ein neues Siedlungsgebiet entwickelt. Foto: Kitzbüheler Alpen