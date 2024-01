Kitz Legends Night

Die Kitz Legends Night kehrt endlich zurück und eröffnet als exklusives VIP-Event am 17.01.2024 das Hahnenkamm-Spektakel.

Bereits zum dritten Mal wird im Rahmen des 84. Hahnenkamm-Rennens nicht nur die spektakulärste, schnellste und legendärste Abfahrt des Weltcups stattfinden, sondern auch die unvergessliche Party, die den größten und furchtlosesten Skirennfahrern ihren Tribut zollt. Hier taucht man inmitten von Stars und Ski-Legenden in die Welt des Sports ein, während man bei Champagner und kulinarischen Köstlichkeiten auf Hauben-Niveau die festliche Atmosphäre genießt.

Last Tickets – Party with the Legends

Dabei zu sein ist ein absoluter Muss: Wer dieses einzigartige Event mit den VIPs nicht verpassen möchte, sollte sich beeilen. Ob zum 4-Gänge Gala Dinner oder zur exklusiven Aftershow-Party ganz nah mit seinen Ski-Idolen, die Tickets sind streng limitiert und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Inspiration & Community Award 2024

Im glanzvollen Hotel Grand Tirolia Kitzbühel werden die Legenden des Skirennlaufs auf dem Black Carpet empfangen und nach einem exklusiven Gala Dinner auch dieses Jahr ausgezeichnet: Mit dem Inspiration Award 2024 wird ein Athlet anerkannt, welcher nicht nur auf dem Schnee mit herausragenden Erfolgen brilliert, sondern auch für seine Kollegen eine Inspiration für die Leistungen auf und abseits der Piste ist. Nach den vorherigen Award Gewinnern Lindsey Vonn und Didier Cuche, bleibt es spannend, wem dieses Jahr die Ehre zuteilwird.

Erstmalig wird auch der Community Award präsentiert, bei dem Menschen, die „im Hintergrund“ stehen, für ihren Einsatz und Kompetenzen geehrt.

Die Legenden sind dieses Jahr nicht nur unter den Gästen sondern auch auf der Bühne: die Ski-Legenden Band „Masters of Disaster“ mit den ehemaligen Ski-Stars Ivica Kostelic, Jan Hudec, Matteo Malusa zieht mit ihrer mitreißenden Live-Performance alle Party People in den Bann. Zusätzlich sorgen DJs wie Konstantin Maria & Beni Bro, Dominique Folie und Fredi Hahn von Kronehit für eine unvergessliche Nacht.

It’s going to be legendary!

Nähere Informationen und die letzten Tickets finden Sie unter: https://www.kitz-legends-night.com - Werbung: GUT 7 & Kitz Legends Night