Drei Millionen Euro mehr budgetiert

Der Kitzbüheler Gemeindehaushalt 2024 ist 38,6 Millionen Euro schwer. Der Schuldenstand bleibt konstant, obwohl kräftig investiert wird. Das neue Budget wurde mit großer Mehrheit verabschiedet.



Kitzbühel | Für Bürgermeister Klaus Winkler, der zugleich auch Finanzreferent der Stadtgemeinde ist, läuft Kitzbühels wirtschaftlicher Motor wie geschmiert. „Das Budget 2024 zeigt die wirtschaftliche Stärke der Stadtgemeinde auf“, hielt er in der jüngsten Gemeinderatssitzung fest.



Konkret bedeutet dies, dass 2024 mit einem Gesamtbudget von 38,6 Millionen Euro gerechnet wird – um gut drei Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Allein die Einnahmen bei der Kommunalsteuer betragen 6,7 Millionen Euro. Mit diesem Wert schneide Kitzbühel im Vergleich zu anderen Tiroler Gemeinden gut ab, freute sich Winkler, Kitzbühel sei im landesweiten Ranking im vorderen Bereich zu finden. „Andere Gemeinden sind oft reine Industriestandorte oder leben hauptsächlich vom Tourismus. Im Gegensatz dazu ist Kitzbühel breiter aufgestellt“, erklärte der Bürgermeister. „Bei uns florieren neben dem Tourismus auch Handel und Gewerbe.“ Das sei die Grundlage, um den hohen sozialen Standard in der Stadt zu halten und weiter auszubauen.



In der operativen Gebarung sieht der Haushaltsplan 2024 einen Überschuss in Höhe von 2,1 Millionen Euro vor, was ebenfalls eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Trotz hoher Investitionen bleiben die Schulden mit rund 9,1 Millionen Euro im Vergleich zu den Vorjahren konstant, ebenso der Verschuldungsgrad.



Bei den städtischen Betrieben sind Investitionen in Millionenhöhe budgetiert, darunter allein 2,5 Millionen Euro für die anstehende Sanierung des Stadtbades. Ein Überschuss beim Wasserwerk (43.000 Euro), ein Abgang beim Elektrizitätswerk (-1,3 Mio. Euro) sowie ein Verlust über 190.000 Euro beim Schwarzsee wurden eingerechnet.



Das Budget 2024 wurde mit 16 Ja- und zwei Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung von den Mandataren abgesegnet. KA/ali

Bild: Der Kitzbüheler Gemeindehaushalt für 2024 ist 38,8 Millionen Euro schwer. Es stehen zahlreiche Investitionen am Plan. Foto: Fusser