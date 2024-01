Weihnachtssujet von Kera Till

Das diesjährige Weihnachtssujet von Kitzbühel Tourismus zeigt eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Heimweg durch die verschneite Kitzbüheler Winter-Berglandschaft mit ihrem Christbaum – gezeichnet von Kera Till.



Kitzbühel | In dieser Wintersaison startete Kitzbühel Tourismus eine Kooperation mit der Illustratorin, die bereits mit großen internationalen Marken und Zeitungen wie Chanel, Vogue, Cartier und Faber-Castell arbeitet. Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser blickt der weiteren Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen: „Die Gestaltung unserer diesjährigen Weihnachtskampagne markiert den Start einer hoffentlich langfristigen Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, mit Kera Till gemeinsam weitere Projekte für Kitzbühel umzusetzen.“



Für das neue Jahr sind ausgewählte Kitzbühel-Illustrationen in Kooperation mit Kera Till in Planung. Vorwiegend werden die gezeichneten Motive auf den Social Media Kanälen von Kitzbühel Tourismus ausgespielt.



Kera Tills prägnanter Stil eignet sich aber auch für Merchandise-Artikel wie Taschen und Pochettes, die ab dem Frühjahr 2024 im KitzShop angeboten werden sollen. KA

Bild: Das Design des diesjährigen Weihnachtssujets von Kitzbühel Tourismus stammt aus der Feder der bekannten Illustratorin Kera Till. Foto: Kitzbühel Tourismus