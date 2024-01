180 Weihnachtswünsche erfüllt

Von der schrillen Weihnachtsparty bis hin zum „Heilig-Abend-Plausch“ – in der „Homebase“ ging es in der Adventzeit buchstäblich rund. Höhepunkt war einmal mehr die große Wunschzettelaktion.



St. Johann | „Gemeinsam.Herzen.Leuchten lassen“ – so lautete vor Weihnachten das Motto in der „Homebase“ in St. Johann. Obmann Thomas Brandtner hatte am Ende des Jahres allen Grund zum Strahlen. Trotz Umbau des gesamten Gebäudes konnte das Homebase-Team zahlreiche Veranstaltungen – vom großen Straßenfest bis hin zum wöchentlichen Kaffeeklatsch, den regelmäßig unterschiedliche Institutionen durchführen, erfolgreich abhalten. „Wir haben rund 180 Veranstaltungen durchgeführt“, informiert Thomas Brandtner, der einmal mehr betont, „dass bei uns alles auf Freiwilligkeit basiert und keiner von uns einen Euro verdient.“ Derzeit hat der Verein 59 Mitglieder, die sich ehrenamtlich engagieren. Rund 3.000 Besucher konnten im Vorjahr registriert werden. Möglich, will Brandtner danken, macht das Carlo Chiavistrelli, dem das Gebäude in der Kaiserstraße, in dem der Verein untergebracht ist, gehört.



Doch auch heuer war die Vorweihnachtszeit in der Homebase die Intensivste im ganzen Jahr. Zwölf Veranstaltungen standen auf dem Programm.



„Wir wollten die Weihnachtszeit wieder nutzen, um das Gemeinschaftsgefühl in unserer Region nachhaltig zu prägen, positive Stimmung zu verbreiten und unsere Gesellschaft mit Optimismus zu beeinflussen“, erklärt Brandtner.



Höhepunkt war natürlich einmal mehr die Wunschzettelaktion, die bereits im Vorjahr viele Menschen erfreute. Die Bewohner der Pflegeheime St. Johann und Oberndorf, des Seniorenheims St. Johann sowie der Lebenshilfe hatten ihre Herzenswünsche aufgeschrieben. Diese wurden auf den Christbaum in der Homebase aufgehängt und konnten von freiwilligen Spendern vom Baum gezupft werden.



Von der Demenzpuppe bis zur Kiste Cola

„Die Wünsche sind da immer sehr vielfältig“, weiß Brandtner. Es seien bei weitem nicht nur materielle Wünsche, die aufgeschrieben wurden. Viele der alten Menschen wünschten sich auch Zeit für einen Plausch. „Doch es gab auch Sachen wie eine Demenzpuppe oder auch eine Kiste Cola, die Freude bereiten“, schildert der Obmann. Nachdem alle 180 Pakete bei der Homebase eingetroffen waren, wurden sie in den unterschiedlichen Institutionen verteilt. Mit tatkräftiger Hilfe der Schüler der Mittelschule II in St. Johann übrigens. Am Heiligen Abend lagen die Packerl unter dem Christbaum und sorgten für die eine oder andere Freudenträne.



Für die Mitglieder der „Homebase“ war es natürlich Ehrensache, dass auch heuer Alleinstehende den Weihnachtsabend nicht alleine verbringen mussten. So wurde einmal mehr zum „Heilig-Abend-Plausch“ geladen. Es gab zu Trinken und zu Essen und auch jene, die im Familienkreis Weihnachten feierten, waren zu späterer Stunde herzlich willkommen.



Die Adventzeit wurde nicht nur traditionell begangen, so manche schrille Veranstaltung stand auch auf dem Programm. So übertrumpften sich die Besucher der „Ugly Christmas Party“ mit den schrägsten Weihnachtspullis, man feierte unter dem Motto „Glühwein trifft Bosna“, traf sich nach den Feiertagen zur „Geschenketausch-Party“ und kürte im Rahmen der „Ugly Christmas Tree Challenge“ den kreativsten Weihnachtsbaum. Ein voller Erfolg war im Übrigen auch die Vereinshütte am St. Johanner Weihnachtsmarkt, die an einem Wochenende betrieben wurde. M. Klausner

Bild: Mit Hilfe der Schüler der Mittelschule II in St. Johann wurden kurz vor Weihnachten die Geschenke ausgeliefert und sorgten für strahlende Augen unter anderem in den Altenwohn- und Pflegeheimen. Foto: Homebase